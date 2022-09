Usuarios del BDV con cuenta en divisas deben retirar como mínimo 100 dólares

Entornointeligente.com /

Usuarios del Banco de Venezuela (BDV) manifestaron su inconformidad ante la decisión de la entidad de establecer como mínimo de retiro la cantidad de 100 dólares, de sus cuentas en divisas.

«Ahora puedes comprar divisas a partir de 1 dólar/1 euro y programar tu retiro a partir de 100 dólares», informó la institución bancaria el 30 de agosto en su cuenta de Twitter.

El BDV recomendó a los usuarios hacer uso de sus divisas a través de puntos de venta, pago móvil o dispositivos de BiopagoBDV desde la cuenta en respaldo en divisas.

«No compré dólares para que ustedes me dieran estas opciones, yo los compré para retirarlos en efectivo. Ni Biopago, ni pago móvil. ¿Por qué no respetan al cliente? No pueden hacer con el dinero de los clientes lo que ustedes quieran», reclamó una usuaria.

«Alguien que me explique porque @BcodeVenezuela aumento el mínimo de retiro de divisas de 20$ a 100$ sin aviso alguno??», reclamó otro cliente en las redes.

El Banco de Venezuela no explicó los motivos de esta decisión, tampoco lo anunció con anticipación para que los usuarios estuvieran al tanto de la situación.

De acuerdo con la tasa del Banco Central de Venezuela, para este viernes 2 de septiembre en horas de la mañana, cada dólar se ubicaba en 7,90 bolívares. Es decir, que por 100 dólares los usuarios deberían disponer de 790 bolívares.

