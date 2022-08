Usuarios de sistema de patentes de CAN facilitarán su trabajo con actualización

Entornointeligente.com /

El MAP es una valiosa guía para los examinadores de patentes de las oficinas de propiedad intelectual de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y para los usuarios del sistema, como los inventores. Este es un documento de la Secretaría General de la CAN y es el resultado de la actualización del manual elaborado en el 2003. Su revisión se inició en julio del 2020 con el apoyo de las oficinas andinas de propiedad industrial y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). También puedes leer: Indecopi confirma sanción contra SEAL de Arequipa por abuso de posición de dominio En la ceremonia de presentación del MAP participaron los representantes de la Oficina de Patentes del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) de Bolivia, la Oficina de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, la Oficina de Patentes del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENADI) de Ecuador y la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi del Perú. El director de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, Manuel Castro, expresó que ante el rápido avance tecnológico era importante actualizar el manual. «Han surgido nuevos temas como biotecnología, invenciones implementadas por ordenador, nanotecnología, entre otros, que se recogen en esta actualización del Manual de Patentes», señaló, tras plantear su actualización cada cinco años, debido al avance tecnológico. Agradeció al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Julián Palacín, quien estuvo presente en la ceremonia, por su apoyo a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnología para sacar adelante la actualización del manual. Por su parte, el secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, dijo estar convencido de que este manual, a pesar de no ser vinculante, «va a ser la hoja de ruta y una herramienta vital para la toma de decisiones en materia de patentes y promoverá el desarrollo equilibrado y armónico de nuestros países». En tanto, el subdirector general del Sector de Propiedad Intelectual y Ecosistemas de Innovación de la OMPI, Marco Alemán, indicó que «la comunidad cuenta con un instrumento actualizado, que incorpora nuevas tendencias, desarrollos recientes, áreas que en su momento no fueron incluidas en el manual del 2003, y que la Secretaría de la CAN pone a disposición de la comunidad de propiedad intelectual de la región». El MAP 2022 está basado en la Decisión 486 (Régimen Común de la Propiedad Industrial) de la CAN, en el MAP 2003, en las prácticas de las oficinas nacionales de patentes de los países andinos y en las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN). Más en Andina: ?? La empresa Petróleos del Perú (Petroperú), empleando tecnología de punta, está por culminar su moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales en la Refinería Iquitos. https://t.co/u0eOFY11VU pic.twitter.com/KlZMwn2Kbk

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 12, 2022 (FIN) NDP/VLA Publicado: 12/8/2022 Noticias Relacionadas Modificatoria que regula contratos de consumo fortalece información para ciudadanos Indecopi expuso experiencia sobre programas de Compliance Consumidores elegirán representantes ante Consejo Nacional de Protección Indecopi y Cooperación Suiza fortalecerán propiedad intelectual en el Perú

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com