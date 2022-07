Usuarios de Pensión 65 son habilidosos tejedores de redes en Ucayali y Ayacucho

Entornointeligente.com /

Dedos habilidosos, paciencia infinita y buen humor son requisitos indispensables para entrelazar y amarrar hilos de nylon hasta obtener la red. Pedro y Valentín tejen así, con maestría, las mallas que luego venden o lanzan al agua con la esperanza de seguir pescando sus sueños, aún en la vejez. A pocos días de cumplir 75 años, Pedro Usmar Shuña Chosna se enseñorea con sus redes en uno de los enanos apéndices que el río Ucayali, en la región del mismo nombre, formó en el distrito de Manantay , provincia de Coronel Portillo . Erguido, con las piernas firmes sobre el bote, gira solo la cadera y extiende los brazos mientras suelta con elegancia y fuerza la malla , que genera un maravilloso espectáculo de armonioso salpique al entrar al agua con la misma sutileza y elegancia de un eximio clavadista en una piscina olímpica. Vive en el caserío Pucallpillo y su relación con las redes empezó cuando era adolescente. «Aprendí todo de mi papá. Cuando él tejía tarrafas, es decir, las redes, yo miraba; entonces, un día me dijo: hijo tienes que aprender a tejer las mallas para que puedas buscar alimento», recuerda el pescador nacido en Pucallpa y experto cazador de deliciosas carachamas. Además de la elaboración de redes, su padre también le enseñó a pescar lanzando las grandes mallas al estilo atarraya. Con ambos oficios, Pedro sacó adelante a sus 10 hijos. Hoy anhela que algunos de sus 27 nietos y seis bisnietos quieran heredar su saber. Lea también: Conoce a Porfirio Ramos, heredero y guardián del arte popular andino: las tablas de Sarhua En el 2018, Pedro enseñó el tejido de redes y hamacas a 20 internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa, habilidad que después sirvió a esos jóvenes como fuente de ingresos. «Estoy siempre listo para enseñar esta técnica a niñas y niños, y a cualquier persona que desee aprenderla», dice Pedro antes de lanzar nuevamente su red. El pescador de Ayna A sus 73 años, Valentín De la Cruz Vega, el terror de las truchas, domina el río Apurímac desde la comunidad de Rosario , en el distrito de Ayna , provincia de La Mar, en la región Ayacucho . Él también teje redes de pesca y las lanza con técnica depurada. Aprendió de joven, observando a otros, luego de que volviera del servicio militar, y desde entonces se dedica a esta labor. «Acá antes había bastante pescado. Grandes pescados. Me gustó cómo los chapaban. Y hacían redes y yo miraba. Me enseñaron y aprendí. Ahora tejo redes tipo atarraya. Me buscan del Vraem para que las haga. Ya tengo tiempito en esto», comenta Valentín, natural de la provincia ayacuchana de Cangallo y convertido en el orgullo de sus hijos y nietos. Lejos de frustrarse por no haber podido ingresar en 1979 a la otrora Guardia Civil porque se presentó al examen de admisión sin terno –se lo robaron justo antes–, Valentín fue rondero en Ayna en los tiempos de la violencia terrorista. Multifacético, en 1980 representó a la provincia de La Mar como atleta en una carrera de 100 metros planos en la ciudad de Ayacucho, donde alcanzó el tercer puesto. Hoy su vida son las redes. Datos Pedro y Valentín son dos de las 33,152 personas usuarias de Pensión 65 que, a la fecha, participan en Saberes Productivos, que ejecuta el programa y los municipios para revalorar a los adultos mayores como portadores de conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales. Los rubros de la intervención son artesanía, gastronomía, medicina tradicional, producción agrícola, danza, textilería, tradicionales orales, juegos ancestrales y confección de herramientas para agricultura y pesca, entre otros. El director ejecutivo de Pensión 65, Hernán Pena, explica que en Saberes Productivos los adultos mayores ganan autoestima e ingresos con la venta de sus productos. «Además, transfieren su bagaje cultural a los escolares. Se espera llegar a fin de año con 40 mil participantes», refiere el funcionario. Pensión 65 tiene 13,886 personas usuarias en la región Ucayali, 34,583 en la región Apurímac y 577,043 en todo el país, según el padrón de mayo – junio. A la fecha, 1,743 personas usuarias de Pensión 65 desarrollan emprendimientos productivos con aportes de sus gobiernos locales en el contexto de Saberes Productivos. Más en Andina: ?? A 15 se elevan los fallecidos por volcadura de camioneta en Mazamari (Junín). ?? https://t.co/CRhW7Y9dJN pic.twitter.com/t6YbyuxSK2

