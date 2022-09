Usuarios de Digitel no pudieron recargar saldo por el BDV este #2Sep

Entornointeligente.com /

La tarde de este 2 de septiembres usuarios reportaron fallas para recargar el servicio telefónico Digitel en la plataforma del Banco de Venezuela y su aplicación BDV Digital.

Los internautas informaron que la entidad bancaria eliminó las recargas de Digitel desde la aplicación y las operaciones de recargas desde su portal dan error.

El tema es que no tengo Digitel cómo opción de recarga 🥲

— ᴊᴜʟɪᴇɴɴɪꜱ ʀᴇɢᴀʟᴀᴅᴏ ʙʀᴀᴠᴏ (@Julsregalado8) September 2, 2022

Muy buenas tardes @BcodeVenezuela me gustaría saber que sucede con la plataforma #BDVEnLinea porque trate de recargar a mi Digitel y dió error, pero debitaron la recarga pero no me recargo. Aparte que actualice la aplicación y ahora la opción de recarga a Digitel no aparece

— Browning Romero (@Raykomaru) September 2, 2022

Será que sacaron digitel de la página xq nos van a regalar el saldo a todos los usuarios de la línea 🤔🤔🤔🤔

— Wendy (@Wendy52528515) September 2, 2022

Sin embargo, se conoció por otros comentarios que el problema persiste incluso en la aplicación de la telefonía, por lo que se presume que es una falla en su plataforma.

Con información de PDC

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

