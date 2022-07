Usuarios de Digitel molestos por suspensión de 2G y 3G

Entornointeligente.com /

Preocupación y descontento ha generado entre los usuarios la medida adoptada por Digitel de suspender el servicio 2G y 3G.

Luz Corrales, cliente declaró: «Ya voy para una semana sin señal en el teléfono, no he podido comunicarme por llamada ni por mensaje de texto, y mi esposo está en la misma situación. No hemos podido hablar con nuestra familia que vice en Oriente. Opino que es irrazonable que brinden solamente servicio para equipos 4G, yo no tengo, no todas las personas contamos con esos dispositivos ni con el dinero para comprar uno».

Héctor Pérez, otro usuario expresó que «no tengo señal y es como si no tuviera teléfono. Me fui de viaje y no podía avisarle a mi hija que estaba llegando, a juro necesitaría comprar un teléfono de los nuevos para que me sirva la línea, pero con qué dinero»

Un empleado de la empresa explicó que la redes 2G están suspendidas definitivamente, quedando la red 3G y 4G para recibir e enviar llamadas o mensajes en teléfonos inteligentes./GA/rp

