Usuarios de Banesco reportan reversos y descuentos de pago móvil

A través de las redes sociales, los usuarios de Banesco reportaron la mañana de este viernes que tenían varios movimientos en sus cuentas sobre reversos de pago móvil realizados, así como el descuento del dinero en sus cuentas bancarias.

Tanto personas jurídicas como naturales se hicieron eco de esta irregularidad. Personas que recibieron el pago móvil tuvieron un reverso y al consultar a la persona que lo hizo le indicaron que el dinero lo habían descontado, por lo que se realizó con éxito.

Buenos dias a mi me aparece REV .PAGO MOVIL unos numeros y descontado la plata sin razon

— Alejandro martinez (@emversay) July 29, 2022

Otros señalaron que amanecieron con sus cuentas en cero bolívares, por lo que exigían una explicación al banco sobre su dinero.

@jescotet @Banesco @SudebanInforma @BCV_ORG_VE @Baneskin hoy nuestras cuentas de Banesco amanecieron así con los fondos en negativo por esta operación de reversión del dinero REV.PAGO MOVIL 20220728 donde estara nuestro dinero Scotet que sucedió con la plataforma por favor inf… pic.twitter.com/1xLhvlDd4V

— Miguelangel López Contreras (@miguelangel_btc) July 29, 2022

Varios incluso mostraban captura con el dinero reversado sin ninguna explicación.

Hasta ahora la entidad bancaria no ha emitido un comunicado explicando la situación. El pasado miércoles la plataforma de pago móvil presentó algunas fallas, de acuerdo con varias denuncias.

@Banesco Buen día. Hoy en la mañana me encuentro con un movimiento en mi cuenta que dice Rev. Pago móvil y me descontaron lo que tenía en la cuenta. Luego pasé dinero y me lo volvieron a descontar con lo mismo de Rev. Pago móvil. Porque me están quitando el dinero?

— Dannery Espinoza (@DanneryEspinoz1) July 29, 2022

