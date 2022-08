Áustria convoca embaixador russo depois de declarações polémicas no Twitter

Entornointeligente.com /

Depois de ter escrito esta mensagem, em reação a um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia anunciado pelos Estados Unidos na quinta-feira, Ulyanov veio dizer que, afinal, estava a acusar as autoridades ucranianas de ignorarem a população e recusarem os esforços diplomáticos para acabar com a guerra, provocada há cerca de seis meses pela invasão do território ucraniano pelas tropas russas.

A justificação dada pelo embaixador, que entretanto apagou a mensagem, não convenceu as autoridades austríacas.

«Estamos indignados com as declarações desumanas do representante permanente da Rússia e com os seus propósitos de colocar em perspetiva o que não se pode colocar em perspetiva», afirmou, em comunicado, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros austríaco, antes de confirmar a convocação no domingo de Mikhail Ulyanov.

