Áustria. Conservadores e Verdes chegam a Governo de coligação para “proteger o clima e as fronteiras”

O Partido Popular Austríaco (ÖVP) e os Verdes acordaram esta quarta-feira formar um Governo de coligação sem precedentes após meses de negociações.

“Conseguimos unir o melhor de dois mundos. É possível proteger o clima e as fronteiras”, declarou o líder dos conservadores, Sebastian Kurz, que deverá ver revalidada a sua posição de chanceler.

O porta-voz dos Verdes, Werner Kogler, que deverá tornar-se vice-chanceler, disse que a Áustria poderá assumir a liderança europeia nas questões das alterações climáticas, acrescentando que os dois partidos “concordaram em mais assuntos do que poderiam imaginar previamente”.

Esta será a primeira vez que o partido ecologista integra um Governo. Os detalhes da coligação são anunciados esta quinta-feira, mas os dois líderes já revelaram que pretendem reduzir os impostos em geral, uma promessa dos conservadores, e aumentar os impostos relacionados com o ambiente, em linha com os Verdes.

ÖVP SAIU REFORÇADO MAS SEM MAIORIA Nas eleições antecipadas de setembro, o ÖVP teve uma vitória clara, com 37,5% dos votos, uma subida de seis pontos face às legislativas anteriores. O seu antigo parceiro de coligação, o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ, de extrema-direita), caiu para os 16,2%, na sequência do escândalo Ibiza-gate, que motivou uma moção de censura e que, no final de maio, precipitou as eleições antecipadas.

O escândalo rebentou com a divulgação de um vídeo, gravado três meses antes das legislativas de 2017, em que o então líder do FPÖ, Heinz-Christian Strache, prometia contratos governamentais a uma mulher, que se apresentava como sobrinha de um oligarca russo.

Apesar de os conservadores terem vencido em oito dos nove distritos federais do país – a exceção foi Viena, onde triunfou o Partido Social-Democrata da Áustria (SPÖ), o ÖVP não dispõe de maioria no Parlamento.

COLIGAÇÃO COM VERDES CONSIDERADA “IMPROVÁVEL” As negociações arrastaram-se durante três meses e o cenário de uma coligação com os Verdes era considerado “matematicamente possível” mas “improvável” pela generalidade dos comentadores, designadamente por politólogos e académicos ouvidos pelo Expresso após as eleições . Com 13,9% dos votos, o partido ecologista foi a quarta força mais votada, atrás do ÖVP, SPÖ (21,2%) e do FPÖ mas à frente dos liberais do NEOS, que conseguiram 8,1%.

A coligação com os conversadores ainda terá de ser aprovada por um congresso dos Verdes. No entanto, é expectável que os cerca de 280 delegados apoiem o acordo.

Dos 15 ministérios austríacos, os Verdes deverão assumir o controlo de quatro, avança a BBC .

