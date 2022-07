USP cancela concurso de enfermagem com 7 mil inscritos; sobrinhas de funcionária ficaram em 1º e 2º lugar

Entornointeligente.com /

22/07/2022 12h47 Atualizado 22/07/2022

1 de 1 Hospital Universitário da USP — Foto: USP/Divulgação Hospital Universitário da USP — Foto: USP/Divulgação

A Universidade de São Paulo ( USP ) anulou nesta sexta-feira (22) o resultado de um concorrido concurso público para técnicos de enfermagem do Hospital Universitário (edital nº 47/2022), após suspeita de favorecimento a duas candidatas. Uma nova prova será aplicada, em data ainda não divulgada.

As irmãs Jessica e Bruna Pimenta, que passaram em 1º e 2º lugar no processo seletivo, são sobrinhas de Sueli Barros, funcionária de um departamento do H.U. que participou da elaboração da prova.

Jessica e Sueli negam as acusações e afirmam que estão sofrendo assédio e ameaças pelas redes sociais. Bruna não respondeu às mensagens até a última atualização desta reportagem.

Eram quase 7 mil candidatos disputando 22 vagas. De todos eles, só as duas jovens acertaram as 40 questões de múltipla escolha e tiraram a nota máxima.

Segundo a Comissão de Apuração implementada após denúncias de outros participantes, apesar de não haver evidências concretas de vazamento do exame , foram constatados:

problemas de segurança no processo de conferência do gabarito, potencial risco de vazamento das respostas e » conflito de interesses decorrente da participação no processo de conferência do gabarito de um funcionário aparentado com dois candidatos do concurso».

Ao g1 , Sueli afirmou que já prestou depoimento. «O que tenho para falar é que não participei deste processo [seletivo], gostaria que as pessoas que levantaram este fato apresentassem provas», disse. «Tenho 34 anos de Hospital Universitário, sempre mantive a ética. Quem está falando isso [do favorecimento], nem sei quem é, mas deve estar frustrado por não ter a mesma competência.»

«Tem que ter provas, e não existem provas contra mim e minha irmã», escreveu Jessica, em mensagem enviada à reportagem.

Salário de R$ 4,9 mil, VR de R$ 45 por dia

O alto número de candidatos inscritos no concurso justifica-se pelas condições das vagas: carteira assinada , 36 horas semanais e salário de R$ 4.923,45.

«Havia também benefícios bons (vale-alimentação em torno R$ 1 mil e vale-refeição de R$ 45 reais por dia). É tudo bem acima do que a gente tem no mercado. Em geral, para técnico de enfermagem, pagam no máximo R$ 4 mil», conta uma das participantes aprovadas no concurso.

Início da suspeita

Quando participantes viram a lista de aprovados publicada no «Diário Oficial da União», em 25 de junho, um dado chamou a atenção deles: as duas primeiras colocadas tinham o mesmo sobrenome (Pimenta).

Pela internet, descobriram que as duas, além de serem irmãs, são também sobrinhas de Sueli Barros, secretária-executiva de Educação Continuada do Hospital Universitário da USP. Este departamento colabora com a formulação das provas de concursos públicos, aplicadas pela Fuvest.

«A prova não teve diferentes versões. Era a mesma ordem das perguntas para todo mundo. Se as duas [irmãs] tiveram acesso antes, era bem fácil de decorar as respostas ou de levar o gabarito no bolso», diz uma das técnicas de enfermagem selecionadas, que pediu para não ser identificada.

Não havia evidências concretas de algum favorecimento às alunas. Mas, a partir do que foi descoberto sobre Jessica e Bruna, candidatos procuraram a ouvidoria da USP e pediram esclarecimentos.

Desde então, o caso passou a ser investigado internamente. Nesta sexta, a universidade anunciou a anulação dos resultados da prova de 12 de junho e a aplicação de um novo exame (ainda sem data) aos cerca de 7 mil inscritos.

As questões serão elaboradas por uma banca composta por pessoas de fora do hospital, para evitar conflitos de interesse.

