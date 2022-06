Uso de padrón ampliado produce enfrentamiento interno en el PLRA

Entornointeligente.com /

Luego de que el Directorio haya decidido en mayoría optar para sus internas partidarias por el padrón ampliado (RCP), surgieron posturas encontradas entre oficialistas y antioficialistas. Para los que acogieron como una oportunidad de que liberales se midan ante la consideración de más de una fuerza política en sus internas, la decisión es una oportunidad. En cambio, los críticos a esta postura vaticinan que dicha acción va en contra del Código Electoral y perjudicaría las candidaturas liberales.

Según el apoderado del PLRA, Cristian González, tanto lo dispuesto en la Concertación como la postura liberal se ajustan a derecho.

Mencionó que así como la Concertación, la utilización del padrón ampliado, utilizando el Registro Cívico Permanente, luego de las exclusiones debidas, se ajustará perfectamente a la ley.

Criticó a quienes cuestionan medirse mediante un padrón ampliado, a quienes tildó de temerosos.

«La opinión de esa gente que dentro del partido está en contra, es por temor», opinó.

Añadió que dichos sectores «se preocupan porque temen la decisión de la gene y por eso quieren crear confusión».

En el marco de la Concertación propiamente dicha, señaló que el documento perfeccionado por todos los sectores partes, establece claramente que el padrón ampliado es una idea marco, no definitiva y que será el Tribunal Electoral Independiente el que disponga qué padrón va a utilizarse ajustado a la ley.

Por otra parte, González hizo reparos sobre la opinión del funcionario de la Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, quien afirmó que el padrón ampliado es pasible de impugnación.

«No puede opinar, primero porque lo hace desde el papel de funcionario, no es la persona y la opinión no es oficial. Es más, se está inmiscuyendo en temas que no les corresponden. No es el estadio ni el momento», señaló.

EN CONTRA. Para el ex senador Dionisio Amarilla y su sector, la disposición del Directorio pone en jaque a las candidaturas partidarias.

«Se debe aclarar bien si en ese padrón quedarán excluidos los colorados, porque lo que no podemos es incurrir en riesgos de que terminen impugnando las candidaturas», dijo. Anunció que actuarán con prudencia y esperarán aclaratoria de parte del Directorio.

«Los colorados podrían terminar diciendo que este es un padrón viciado. Están viendo abogados y no puedo anticipar que acudiríamos al ámbito jurisdiccional», resaltó.

Sostuvo que pedirían la reconsideración. Lamentó que Efraín Alegre se valga de las sesiones virtuales «para imponer criterios poco felices».

