USD 3,6 millones mensuales deja de percibir el Estado por Toachi-Pilatón, dice el Cpccs-t

Entornointeligente.com / LEA TAMBIÉN LEA TAMBIÉN El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs-t) aprobó tres informes sobre las investigaciones al Poliducto Pascuales-Cuenca , el proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón y la construcción de hospitales públicos . Estas resoluciones se tomaron la tarde de este jueves 4 de abril del 2019. Se aprobó un informe sobre la construcción de hospitales públicos. En él se lee que el expresidente Rafael Correa estaría presuntamente incurso en el delito de delincuencia organizada por el Decreto Ejecutivo 838, con el que se permitió contrataciones directas irregulares y contratos complementarios de hasta el 30% de su valor con la misma empresa.También se menciona como implicadas a la exministras Carolina Chang Campos y Carolina Vance Mafla, además de a Doris Solís Carrión, Fander Falconí, Richard Espinosa, Geovanna León Hinojosa, y Camilo Torres Rites.Sobre el proyecto Toachi-Pilatón, el informe señala que la ejecución ha ocasionado la pérdida de aproximadamente USD 3, 6 millones mensuales por lucro cesante.”Se presume que el economista Rafael Correa Delgado, en su calidad de Ministro de Economía y Finanzas, cometió el delito de tráfico de influencias ; y como Presidente de la República, permitió la terminación irregular de contratos ocasionando el menoscabo de fondos públicos “, se lee en el informe aprobado.También señala al exvicepresidente del Ecuador Jorge Glas , en su paso por el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos como cómplice de peculado . Se menciona al prefecto de Pichincha , Gustavo Baroja ; exsecretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera Giler; a los exsecretarios nacionales de Planificación y Desarrollo René Ramírez y Héctor Espinel ; y a Ramiro González en su paso como representante del Concejo Provincial de Pichincha, entre otros.El Consejo de Participación transitorio solicitará a la Contraloría General del Estado que revise los exámenes especiales relacionados a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Toachi-Pilatón. También presentará a la Fiscalía General del Estado la denuncia respectiva para que se inicie la indagación previa por los presuntos delitos de peculado , enriquecimiento ilícito , y otros, en contra de las personas mencionadas en el informe.En el caso del Poliducto Pascuales-Cuenca , el informe señala que el manejo administrativo ” vulneró el sistema económico y financiero causando graves perjuicios a la empresa y a Estado ecuatoriano”.Entre otros hallazgos se menciona la suscripción irregular de convenios de pago ; reajustes de precios , convenios de terminación anticipada y terminación unilateral de contrato sin sustentos técnicos, económicos y legales; precios superiores a los de mercado; tráfico de influencias , y ejecución de procesos administrativos deficientes .Con base en esos hallazgos se menciona que no todos los posibles implicados han sido llamados a juicio. Hay que recordar que la Contraloría General del Estado (CGE) emitió informes con indicios de responsabilidad penal y la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado las investigaciones previas por los delitos de peculado, cohecho, lavado de activos, falsificación y uso de documento falso.Como una de sus conclusiones establece que a la empresa Caminosca no se le cobraron las multas por estudios y gerenciamiento, teniendo en cuenta que el acta de entrega-recepción definitiva se firmó tres años después del plazo y que el convenio de terminación mutuo, se firmó un mes después.Respecto a la empresa Odebrecht la fiscalizadora Egis International estimó que la obra llegará a costar USD 547´071 713,55, pero los pagos registrados al 1 de diciembre del 2018, incluido tubería y por el proceso de expropiación de tierras, ascienden a USD 653´542 946,34; a este valor hay que sumar los USD 48´000 000,00 de la actual declaratoria de emergencia del Poliducto Pascuales-Cuenca por fallas estructurales de la estación de distribución de la ciudad de Cuenca .También habla del contrato con Egirs por la prestación del servicio de fiscalización. El informe dice que se firmó por USD 20 675 000,00. Posteriormente, se dio un reajuste de precios lo cual incrementó el monto a USD 21 118 849,85 más IVA. Debió finalizar el 23 de enero de 2017 y hasta el momento no se ha suscrito el acta de entrega-recepción.El Cpccs-t recomienda a la Fiscalía acusar a los actos señalados con los delitos más graves, para que los administradores de justicia apliquen el máximo de las penas . En Urcuquí, Imbabura, defienden los beneficios que trajo Yachay Las concesiones viales son la prioridad de Obras Públicas para este 2019 El Gobierno busca consolidar dos frentes contra la corrupción 60 destituciones y USD 88 millones en glosas, en el IESSLINK ORIGINAL: El Comercio

Entornointeligente.com