(ANSA) — NEW YORK, 23 DIC — "L'unico modo per mettere fine al traffico di droga e di esseri umani che arrivano nel nostro paese e' con un muro o una barriera. I droni sono belli e divertenti, ma e' solo un bel tradizionale muro che funziona". Lo twitta il presidente Donald Trump mentre e' in corso lo shutdown, causato dallo scontro sui fondi per il muro con il Messico.

