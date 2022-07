Entornointeligente.com /

USA | Mega Millions asciende a US $1,025 millones Julio 27, 2022 por Remo Nueva York.※.※Gran expectación está provocando Mega Millions que aumentó su premio mayor a $1,025 millones de dólares, luego de que nadie le atinara a los seis números ganadores, en el sorteo de la noche del martes, pero eso no indica que otros billetes no resultaran afortunados, ya que 9 personas se llevan $1 millón de dólares, cada una, al atinarle a cinco cifras.

