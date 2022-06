Usa esta opción para bloquear los anuncios de Google

Entornointeligente.com /

Muchos son los anuncios engañosos que aparecen en los celulares con sistema Android, los cuales suelen ser incómodos para los usuarios, debido a las constantes y seguidas notificaciones.

Sin embargo, los teléfonos inteligentes tienen una opción un poco oculta que permite bloquear los anuncios y así evitar los que son engañosos y que hasta virus pueden obtener y llegar a ensuciar el dispositivo.

¿Cómo bloquearlos?

Al entrar el Google Chrome se debe ir a la pestaña derecha en un menú desplegado que tiene la opción «Configuración», al entrar se debe dar donde dice «Descargar», posteriormente aparecerá la palabra «Anuncios» y finalmente parecerá un botón en donde los usuarios podrán mantenerlos apagados o bloqueados.

Este bloqueador integrado se encargará de ocultar la publicidad invasiva o engañosa, pero no toda, ya que está creado gracias a la Coalition for Better Ads que busca anuncios de calidad y que no entorpezcan la experiencia de los usuarios.

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ D0WqzaSBn24Frrb6ByjhR4

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com