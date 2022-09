US Open: Nadal salió con un corte en el rostro de su triunfo ante Fognini

Entornointeligente.com /

Rafael Nadal sufrió un corte en el puente nasal cuando su raqueta rebotó contra la superficie de la pista y le pegó en el rostro el jueves en la noche, durante el set final de su victoria sobre Fabio Fognini por la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

El astro español quedó sangrando y tuvo que recibir tratamiento, tirado de espaldas al costado de la cancha.

Fognini se acercó para ver cómo estaba Nadal.

El partido se reanudó tras un parón de cinco minutos y el campeón de 22 citas de Grand Slam, con una curita en la nariz, terminó de dar los toques finales de la victoria 2-6, 6-4, 6-2, 6-1.

«Quedé un poco mareado al comienzo, fue un poco doloroso», dijo Nadal en la entrevista a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe. «Es algo que me pasó antes con un palo de golf, pero nunca con una raqueta de tenis».

ESTÁ TOTALMENTE LOCO

Simplemente Rafael Nadal pic.twitter.com/C4F5F6Qgtr

— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 2, 2022

El percance se produjo en el primer punto de un juego que encontró a Nadal arriba 3-0 en el cuarto parcial.

Se desplazaba hacia la derecha para devolver de revés cuando la raqueta dio en el suelo y rebotó contra su nariz. Hizo una mueca de dolor al dejar caer la raqueta y llevarse la mano derecho su rostro. Se cubrió con ambas manos para dirigirse al costado de la cancha.

En la reanudación, Nadal perdió seis puntos seguidos y afrontó dos bolas de quiebre que logró salvar. Apuró el paso para liquidar un partido que acabó pasada la medianoche.

Nadal también sufrió con su nivel y describió la primera hora y media «como uno de mis peores comienzos».

Remontada

Pero logró remontar un duelo en el que cedió el primer set por segunda vez seguida esta semana y quedó abajo 4-2 en el segundo.

«Seguir vivo después de un partido como este significa bastante», añadió el zurdo de 36 años.

Nadal se consagró en el Abierto de Australia en enero y luego en el Abierto de Francia en junio, para su 14to título en París. Alcanzó las semifinales de Wimbledon en julio pero un desgarro abdominal le obligó a abandonar — lo cual no queda registrado como derrota en el historial.

El duelo contra el italiano Fognini, quien le venció en el US Open de 2015, empezó torcido para Nadal, muy impreciso.

«Un desastre», resumió.

Ambos jugaron horriblemente mal en el segundo set, con 23 errores no forzados de Fognini y 16 de Nadal. Se combinaron para apenas nueve tiros ganadores y siete quiebres de servicio.

«He tenido la suerte que Fabio cometió muchos errores», dijo Nadal.

«No hay sido un partidazo, pero ante lo que venía haciendo a lo que ha sido después, pues la mejoría se ha visto», añadió.

Y así fue. Nadal acabó llevándose 16 de los últimos 19 juegos para citarse en la tercera ronda con el francés Richard Gasquet, su compañero de generación.

We're glad you are ok, @RafaelNadal 🙏 pic.twitter.com/t9hzv1QNMH

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/EUWIEdcF1YP9JwwC753Gc7

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/diarioprimicia

Lea También: Inauguración del Nacional prejunior se realizará en el estadio de Ferrominera Mediación de Mindeporte logró la reincorporación de los jugadores de la selección a la SPB

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com