Us Open: maratona amara per Sinner, sorride Alcaraz

ROMA. – Un match da leggenda, da vietare ai deboli di cuore, con un epilogo amaro per i colori azzurri. Dalla notte americana alla mattina italiana, a scrivere un’altra bellissima pagina della storia del tennis e degli Us Open ci hanno pensato due ragazzini terribilmente bravi, l’altoatesino Jannik Sinner e il baby fenomeno spagnolo, Carlos Alcaraz, già in corsa per il titolo di n.1 del ranking Atp e ora dopo la faticosa vittoria sul rivale italiano in semifinale a New York, al termine di oltre cinque ore di combattimento.

Impossibile non rimanere svegli, per una partita tanto appassionante con capovolgimenti continui dove entrambi non si sono risparmiati tirando ogni colpo quasi non ci fosse un domani. E dove la differenza l’ha fatta la capacità di non mollare di testa nei cinque set giocati (6-3, 6-7, 6-7, 7-5 6-3) con l’ultimo strappato dallo spagnolo, mentre in America è notte fonda e in Italia cominciano gli orari di lavoro.

Sono oramai le 2.50 a New York (record; le 8.50 del mattino in Italia) quando Jannik Sinner è costretto ad uscire di scena nei quarti degli Us Open , quarto ed ultimo Slam del 2022 che si sta disputando sul cemento di Flushing Meadows. Il 21enne di Sesto Pusteria, n.13 del ranking ed 11 del seeding, alla quarta partecipazione, ha ceduto dopo cinque ore e 14 minuti di lotta, allo spagnolo Alcaraz, n.4 del ranking e terzo favorito del seeding, dopo aver mancato un match-point nel decimo gioco del quarto set. Sfuma Così per l’azzurro la soddisfazione per la prima semifinale in un Major: alla fine l’obiettivo lo ha centrato l’iberico (alla sua seconda partecipazione) che diventa il più giovane al penultimo atto di uno Slam.

Mai un match era terminato così tardi a Flushing Meadows, anche se il record di durata resta quello della semifinale vinta 6-4 al quinto da Edberg su Chang esattamente trent’anni fa. «Ho avuto delle sconfitte difficili, di sicuro, ma questa è in cima alla lista – ammette Sinner al termine della sua maratona persa – Penso che farà male per un bel po’ . Domani, o oggi (la conferenza stampa è iniziata alle 3:10, ndr), mi alzerò e cercherò di dimenticare i lati cattivi per ricordare solo quelli buoni. Il mio prossimo torneo sarà la Coppa Davis. Abbiamo fatto una bella partita – aggiunge Sinner – lui come me. Ero pronto a giocare ore e ore. Siamo entrambi diventati più forti fisicamente. La partita – aggiunge l’azzurro – poteva finire in tre set, in quattro, in cinque… Il livello era alto. Era solo il mio secondo match sul campo di Arthur Ashe ed è stato una bella partita sicuramente. Ma una partita difficile».

Due pari il bilancio delle sfide – tutte piuttosto combattute – tra l’altoatesino ed il 19enne di El Palmar (Murcia) ma Jannik si era imposto proprio nelle ultime due (negli ottavi sull’erba di Wimbledon ed in finale sulla terra di Umago sempre quest’anno). Entrambi negli ottavi hanno dovuto lottare cinque set: l’azzurro con il bielorusso Ivashka (n.73 ATP), lo spagnolo con il croato Cilic (n.17 ATP), trionfatore nell’edizione del 2014. Domani Alcaraz si giocherà un posto in finale con lo statunitense Frances Tiafoe, n.26 del ranking e 23 del seeding, che ha eliminato in tre set il russo Andrey Rublev, n.11 ATP e nona testa di serie, centrando anche lui la sua prima semifinale Slam.

