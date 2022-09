US Open 2022: Resumen jornada del jueves

Entornointeligente.com /

Nueva York.- El español Rafael Nadal prolongó este jueves su camino en el Abierto de Estados Unidos con un sufrido triunfo ante el italiano Fabio Fognini en la segunda ronda, en una jornada marcada por la derrota de las hermanas Serena y Venus Williams en el último dobles como equipo de su carrera .

Nadal remontó un 2-6 y 2-4 adverso y reaccionó tras perder tres veces consecutivas su servicio en el segundo set para tumbar a Fognini y citarse en la tercera ronda con el francés Richard Gasquet, contra el que tiene un balance inmaculado de 17-0.

El mallorquín, ganador de 22 ‘grandes’, incluidos el Abierto de Australia y el Roland Garros de este año, ganó por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 y blindó además su billete para las Finales ATP del próximo noviembre en Turín.

Las hermanas Serena y Venus Williams disputaron el que será con toda probabilidad el último partido de sus vidas como equipo de dobles, al rendirse en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos ante las checas Lucie Hradecka y Linda Noskova (7-6(5) y 6-4).

Serena y Venus Williams conquistaron juntas 22 títulos en dobles, con catorce ‘grandes’, dos de ellos en Nueva York, y tres medallas de Oro Olímpicas.

Solo Martina Navratilova y Pam Shriver han ganado más ‘grandes’ como pareja, con veinte coronas.

Garbiñe Muguruza se impuso por 6-0 y 6-4 a la checa Linda Fruhvirtova, de 17 años, y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en la que se medirá con la checa Petra Kvitova.

En el décimo aniversario de su primera participación en Nueva York, Muguruza disputó un primer set que rozó la perfección, al ganarlo 6-0 en menos de veinte minutos y perdiendo tan solo cinco puntos.

Le espera ahora una cita de alta exigencia con Kvitova, doble campeona de Wimbledon, quien avanzó sin jugar tras la retirada de la ucraniana Anhelina Kalinina.

Volvió a caer en la segunda ronda Badosa, número cuatro del ránking WTA, quien perdió por 6-7 (5), 6-1 y 6-2 ante la croata Petra Martic (n.54).

Badosa, que había sufrido para superar la primera ronda contra la ucraniana Lesia Tsurenko, se topó ante el potente saque de Martic.

Entre los demás encuentros del circuito femenino, la polaca Iga Swiatek, número uno del ránking WTA, doblegó a la estadounidense Sloane Stephens (6-3 y 6-2) y se verá las caras en tercera ronda con la estadounidense Lauren Davis, número 115 del mundo, ganadora este mismo jueves ante la rusa Ekaterina Alexandrova.

Jessica Pegula, número ocho del mundo, doblegó 6-4 y 6-4 a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, finalista la semana pasada en Cleveland.

EFE/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

