US Open 2022: Novak Djokovic no jugará el Abierto de Estados Unidos y pierde 1.200 puntos

Novak Djokovic anuncia que no jugará en el Abierto de Estados Unidos debido a su estado de vacunación.

El número 6 del mundo, que no se ha vacunado contra el Covid-19, dijo el mes pasado que esperaba «alguna buena noticia de EE.UU.», ya que el país exige que los no ciudadanos estén completamente vacunados contra el coronavirus para entrar.

Novak aún tenía esperanzas de participar. Sin embargo, una reciente actualización en el sitio web de los Centros de Control de Enfermedades de EE.UU. confirmó que la norma seguirá en vigor en el futuro inmediato.

Este jueves previo al sorteo del torneo, el serbio, tres veces ganador en Flushing Meadows, confirma que no jugará el torneo.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

«Tristemente, no podré viajar a NY esta vez para el US Open», tuiteó. «Gracias #NoleFam por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con espíritu positivo y esperaré una oportunidad para competir de nuevo. Nos vemos pronto mundo del tenis!», escribe el serbio en su Twitter.

El retiro de Novak no le permite competir para alcanzar los 22 Grand Slams y empatar a Rafael Nadal. Ahora todo queda que el español llegué a la final levante su quinto US Open y el 23 Major de su carrera.

El tiempo se le terminó a Novak Djokovic y no podrá defender los 1.200 puntos que tenía en el torneo. Este año el serbio no ha podido defender los 5.200 puntos que tenía de la temporada pasada.

