US Open 2022: fechas, cuadro de partidos, y favoritos masculinos y femeninos

(CNN Español) — La temporada 2022 de torneos Grand Slam está a punto de finalizar. Pero, antes de que acabe, tiene un platillo que ningún aficionado al tenis puede perderse: el US Open.

El Abierto de Estados Unidos será, como lo dicta la costumbre, el último Grand Slam del año, luego del Abierto de Australia de enero, el Roland Garros de mayo-junio, y Wimbledon de junio-julio.

El US Open 2022 tendrá partidos intensos desde la ronda 1 , y contará con la participación de grandes jugadores en los cuadros masculino y femenino.

Sin embargo, la edición de este año será inolvidable por una razón muy especial: se trata del último torneo para una de las mejores jugadoras de la historia, Serena Williams . Al acabar su participación en el US Open 2022, se bajará el telón de una las carreras más exitosas no solo del tenis, sino de todo el deporte.

Así es la vida de Serena Williams: títulos, edad, familia, ránking y otros datos Ante este inevitable desenlace, lo único que queda es disfrutar del torneo como nunca antes. A continuación, te damos todos los detalles del Abierto de EE.UU. de este año.

Fechas del US Open 2022 Técnicamente hablando, el Abierto de EE.UU. comenzó desde el martes 23 de agosto con los primeros partidos clasificatorios. Estos encuentros de clasificación culminaron el viernes 26 de agosto, según el calendario oficial del torneo .

Tras los juegos preliminares, este lunes da inicio el torneo de manera oficial con los primeros encuentros de la ronda 1 del US Open.

Por tanto, el Grand Slam se jugará del lunes 29 de agosto al domingo 11 de septiembre.

Para ver qué partidos se jugarán cada día y a qué hora, puedes buscar la sección «Schedule of Play» («Calendario de juego») en la página web del torneo, o puedes dar clic aquí para redirigirte ahí .

Cuadro de partidos En el cuadro masculino, los dos mejores sembrados son Daniil Medvedev (número 1 del ránking mundial y campeón vigente del US Open) y Rafael Nadal (número 3), por lo que, de ganar todos sus juegos, se podrían ver en la final.

En tanto, en el cuadro femenino, las dos mejores sembradas son Iga Swiatek y Anett Kontaveit, quienes son 1 y 2 del mundo, respectivamente. También podrían verse en la final si ambas ganan todos su partidos.

Cuadro masculino Primera parte del cuadro masculino del US Open 2022. (Crédito: usopen.org)

Segunda parte del cuadro masculino del US Open 2022. (Crédito: usopen.org)

Cuadro femenino Primera parte del cuadro femenino del US Open 2022. (Crédito: usopen.org)

Segunda parte del cuadro femenino del US Open 2022. (Crédito: usopen.org)

Jugadores favoritos Además de Medvedev y Nadal, el US Open destaca en el cuadro masculino a «estrellas en ascenso» como el español Carlos Alcaraz (número 4 del ránking) y el griego Stefanos Tsitsipas (número 5), quienes buscarán su primer título de Grand Slam . En el cuadro femenino, las favoritas son la 1 y la 2, Swiatek y Kontaveit. Pero los reflectores no dejarán de estar sobre Serena Williams por obvias razones. Asimismo, se tienen grandes expectativas de tenistas como la británica Emma Raducanu (campeona vigente del US Open) y la japonesa Naomi Osaka (cuatro veces campeona de Grand Slam). Tenis US Open

