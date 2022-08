Uruguay registra más de 30 homicidios durante el mes de agosto

Entornointeligente.com /

El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, aseguró este martes que en lo que va del mes de agosto se han reportado un total de 31 homicidios en ese país.

Durante una rueda de prensa que tuvo lugar tras un encuentro binacional entre Uruguay y Brasil en el departamento fronterizo de Rivera, Heber indicó que no se contabilizan 42 o 43 muertes asociadas a la violencia, como refieren medios de prensa locales.

«No se incluyen los abatidos por parte de la policía, no se incluyen los suicidios y no se incluyen los que son muertes dudosas, donde no hay un elemento para determinar por el Instituto Forense de que fue un asesinato», explicó el titular de la cartera.

— MVD Noticias (@MVDNoticias) August 30, 2022 El pasado mes de julio, el ministro Heber dio a conocer que en la primera mitad de 2022 se registraron en Uruguay 188 homicidios, que representan un 39,5 por ciento más respecto al mismo período del 2021, lo cual indica un incremento de fallecidos por conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajustes de cuentas.

Sobre este tema, la Usina de Percepción Ciudadana de Uruguay (UPC) reveló que la inseguridad es el segundo problema de mayor importancia en ese país, y cerca de la mitad de los ciudadanos no visibiliza cambios desde que en marzo pasado se aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El estudio recabó información en una muestra representativa de 400 mayores de 18 años entre el 26 y el 29 de agosto, y asegura que durante la pandemia por la Covid-19 la inseguridad quedó relegada como asunto prioritario, pero actualmente la situación se ha revertido.

Los resultados apuntan a que a menor nivel socioeconómico, existe una mayor percepción de su alza; sin embargo, entre los encuestados de un nivel socioeconómico bajo, los valores alcanzan el 46 por ciento, en niveles medios el 41 y en la clase alta es menor, con un 28 por ciento.

39% consideró que aumentó la inseguridad con el cambio de gobierno, 38% valoró que está igual y 20% considera que disminuyó, según datos de la Usina de Percepción Ciudadana, divulgados por @ladiaria . pic.twitter.com/xA0kKIFGxK

— Diego Martini Lemos (@cabezamartini) August 30, 2022 Asimismo, un 42 por ciento de uruguayos refiere sentir inseguridad al transitar las calles, principalmente en el sector socioeconómico bajo; y el 51 por ciento de las mujeres son quienes se sienten menos seguras, respecto al 33 por ciento de los hombres mientras circulan por las calles.

Ante la pregunta de si los ciudadanos observan modificaciones en cuestiones de inseguridad desde la aprobación de la LUC, el 48 por ciento respondió que no, mientras el 31 por ciento percibe que se incrementó la ocurrencia de delitos, contra un 14 por ciento que los considera disminuidos.

Los datos de la UPC confirman que la respuesta relacionada con la LUC está condicionada por la afiliación política de los encuestados, pues el 57 por ciento de quienes consideran que luego de su aprobación los delitos aumentaron, votó a favor del Frente Amplio en las elecciones de noviembre de 2019; en tanto, el 7 por ciento lo hizo por el actual Gobierno.

Según el estudio, otras preocupaciones de los uruguayos a futuro son el trabajo (43 por ciento), la seguridad (25), la salud (13), la educación (12) y otros temas (7).

La UPC también indagó en cómo los uruguayos observan la evolución de la inseguridad con el cambio de gobierno. En ese momento, el 39 por ciento respondió que aumentó, el 38 por ciento consideró que se mantiene igual y el 20 por ciento reveló que disminuyó.

