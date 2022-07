Uruguay no fía: en el selecto grupo de países que no tiene Día del Sobregiro en 2022

Entornointeligente.com /

El 28 de julio fue el Día del Sobregiro de la Tierra ; en otras palabras, es la fecha en la que la Humanidad empieza a vivir fiado al haberse devorado los recursos naturales del año. La mala noticia es que cada vez llega antes. En 2016, por ejemplo, fue el 8 de agosto. La buena noticia es que Uruguay está en el selecto club de países que tienen un Día del Sobregiro tardío. Es más, por primera vez en varios años, Uruguay no tiene fecha para 2022.

«La Huella Ecológica de Uruguay es de 1,26 gha/persona (hectáreas globales por persona) que es menor que la biocapacidad global disponible por persona (1,6 gha/persona). La Huella Ecológica por persona sigue bajando mientras que la biocapacidad se mantiene bastante estable. Es una tendencia muy favorable», explicó Justin Boreson, consultor ambiental y especialista en la elaboración del ranking de Global Footprint Network.

¿Qué quiere decir lo anterior? La Huella Ecológica es la suma del consumo de recursos ecológicos de una población dividida por la cantidad de habitantes. Es la medida de qué tanta naturaleza (cultivos, pastizales, bosques, áreas de pesca, etc.) está disponible para vivir.

La biocapacidad es la suma de todos los recursos ecológicos que la Tierra (o un territorio definido) es capaz de generar ese año.

Aquí un ejemplo: la Huella Ecológica de Suiza es de 4,35 gha/persona. Por lo tanto, se necesitaría 2,75 planetas Tierra (4,35 dividido 1,6) si todos viviéramos como los suizos. Para calcular el día límite de ese país, se realiza la siguiente cuenta: 1,6 dividido 4,35. El resultado es 133 que es el 13 de mayo.

Uno de los problemas es que la Huella Ecológica de la Humanidad se ha acrecentado más que la biocapacidad desde 1987, pero eso no ocurre para Uruguay.

Por ejemplo, en 2018, el Día de del Sobregiro nacional era el 25 de julio. En 2019 y 2020, fue el 6 de noviembre. Este año ocurrió lo que había adelantado Óscar Blumetto, directivo y fundador de Vida Silvestre e ingeniero agrónomo hace unos años: «Tenemos la posibilidad de llegar».

Para Boreson, la mejora de Uruguay en este ranking global debe ser analizada en profundidad pero se puede suponer que se ha debido a cambios en los consumos de recursos ecológicos, principalmente de alimentos, fibras, madera, productos de pesca y secuestro de emisiones de carbono.

Entre las ventajas que tiene Uruguay se destaca la baja densidad poblacional; la predominancia de la producción ganadera que es «bastante compatible» con la conservación de los recursos; la disponibilidad de agua; y la matriz energéticas, en su mayoría, de fuentes renovables.

En total, 50 países no tienen Día del Sobregiro fijado para 2022. Fuera de estos, los mejores posicionados son los siguientes: Benin, cuyo Día de Sobregiro de la Tierra es el 26 de diciembre; seguido de Chad (16/12), Myanmar (15/12) y Ecuador (6/12).

Si bien es un cálculo simbólico, su importancia es alarmante: es la fecha que indica cuánto los seres humanos están viviendo por fuera de la capacidad de la Tierra. «Cada vez que nos acercamos hacia el 1º de enero nos indica que la Humanidad está viviendo cada vez más por fuera de los límites físicos de la Tierra», agregó Boreson.

Diferencias. ¿Cómo se entiende esto cuando hace unos días se informó que Uruguay bajó posiciones en el Índice de futuro verde , un listado global elaborado por la MIT Technology Review que evalúa el progreso y compromiso de 76 países en lo que respecta a la construcción de un futuro bajo en carbono? En 2021, Uruguay cayó de la posición número 20 a la 38.

Boreson explicó a El País: «Estos ranking no miden la misma cosa. La Huella Ecológica y la Biocapacidad son sumas del consumo y la generación de recursos ecológicos, respectivamente. El ranking (de la revista especializada) es una combinación de indicadores cualitativos, principalmente evaluaciones de políticas. Si bien las políticas nacionales consideradas ciertamente podrían influir en la Huella Ecológica, no la están midiendo y no se pueden correlacionar».

Y añadió: «Es totalmente entendible que, durante los últimos años, otros países en el mundo hayan implementado más o mejores políticas o prácticas que Uruguay (dentro de lo que consideran esos indicadores) lo que hace bajar a Uruguay en el ranking mundial pero, al mismo tiempo, e independiente de ese mismo ranking, la Huella Ecológica de los uruguayos sigue bajando. Tiene más sentido comparar la Huella Ecológica entre países, año a año».

Consumir hasta que estemos «quebrados». Respecto al 2021, la fecha actual del sobregiro se adelantó un día, debido a que la huella ecológica mundial ha aumentado en un 1,2% mientras que la biocapacidad solo se ha incrementado en un 0,4 % en el mismo periodo. Mathis Wackernagel, presidente de Global Footprint Network, señala que el resultado de 2022 es que «del 1º de enero al 28 de julio, la humanidad ha utilizado tanto de la naturaleza como el planeta puede renovar en todo el año», agotando el presupuesto natural para lo que resta hasta diciembre.

Wackernagel agregó que «la Tierra tiene muchos bienes, por lo que podemos agotar la Tierra por algún tiempo, pero no podemos usarla en exceso para siempre. Es como con el dinero; podemos gastar más de lo que ganamos durante algún tiempo hasta que estemos quebrados».

