Urso ai presidenti delle Camere, rischio hackeraggio parlamentari

(ANSA) – ROMA, 29 LUG – Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche le forme di ingerenza di «alcuni attori statuali» nei «processi democratici dei Paesi occidentali «diventano «ancora più intense ed accentuate». Lo scrive il presidente del Copasir Adolfo Urso in una lettera – che l’ANSA ha potuto visionare – inviata ai presidenti di Camera e Senato prima della crisi di Governo. Urso ha segnalato in particolare il rischio di hackeraggio della posta dei parlamentari, come avvenuto in passato nel Bundestag tedesco. Di qui l’invito a Fico e Casellati a valutare «misure di carattere tecnico e organizzativo volte a contrastare il possibile verificarsi di tali circostanze anche nel caso del Parlamento italiano». (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

