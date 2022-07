Urquízar alista nuevo requerimiento para pedir inconstitucionalidad de la CAM y otros tres grupos ante el TC

Entornointeligente.com /

El ex coordinador de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquízar , dijo no compartir la decisión del T ribunal Constitucional, que declaró inadmisible su requerimiento para catalogar de inconstitucionales a la Coordinadora Arauco Malleco, a Weichan Auka Mapu, a la Resistencia Mapuche Malleco y a la Resistencia Mapuche Lavkenche, y adelantó que al próxima semana presentará «otro requerimiento formulado con las nuevas exigencias que evidencia el TC para que se pronuncie sobre el fondo, en donde organizaciones como la CAM y los otros tres grupos violentistas afectan gravemente a familias mapuches y no mapuches en el sur».

Lea la nota completa en la nueva edición de El Mercurio. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com