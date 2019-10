Urquidy y Bregman llevan a Astros a empatar la Serie Mundial

Entornointeligente.com /

WASHINGTON — José Urquidy superó a todos los ases que lo habían antecedido en esta Serie Mundial. El novato mexicano anuló el bateo de los Nacionales, silenció al público en la capital estadounidense y guio a los Astros a empatar el Clásico de Otoño.

Ahora, Houston y Washington librarán un duelo a dos triunfos en un máximo de tres juegos, dentro de una Serie Mundial donde sólo el equipo visitante ha ganado.

Alex Bregman salió de una mala racha con el tolete al aportar un sencillo que significó la ventaja en el primer inning y un grand slam que dejó prácticamente liquidado el duelo en el séptimo, para que Houston arrollara el sábado 8-1 a los Nacionales, igualando la serie a dos victorias por bando.

Max Scherzer, quien ganó el primer juego, subirá al montículo este domingo por la noche, con la esperanza de darle a un equipo de Washington lo que sería su primer triunfo en una Serie Mundial desde que los Senadores ganaron en el Griffith Stadium en 1933.

Y en una reedición del duelo de lanzadores registrado en el comienzo de la serie, Gerrit Cole abrirá por Houston, luego de sufrir su primera derrota desde mayo.

Por los Astros, los venezolanos José Altuve de 5-2 con una anotada, Robinson Chirinos de 5-2 con una anotada y dos impulsadas. Los cubanos Yuli Gurriel de 4-1 con una empujada, Yordan Álvarez de 1-0. El puertorriqueño Carlos Correa de 2-0 con una anotada. El mexicano Urquidy de 2-0.

Por los Nacionales, los dominicanos Juan Soto de 3-0 con una remolcada, Víctor Robles de 4-1. El venezolano Gerardo Parra sin turno oficial pero con una anotada.

