Subsídio de risco para profissionais de saúde com máximo de 219 euros. Prémio está atrasado

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 prevê a criação de um subsídio extraordinário de risco para os profissionais de saúde que contactem directamente com doentes com covid, além de infectados e suspeitos de infecção com o novo coronavírus, como reivindicavam os vários partidos de esquerda. Este subsídio vai ser pago de dois em dois meses e corresponde a 20% da remuneração de base, mas não pode ultrapassar os 219 euros por mês, metade do indexante de apoios sociais (IAS).

O subsídio extraordinário de risco previsto na versão preliminar do OE para 2021 será pago a todos os profissionais de saúde do SNS e dos serviços e organismos integrados no Ministério da Saúde “com contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de trabalho que pratiquem actos directamente e maioritariamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infectados com a doença covid-19, de forma permanente, e em serviços ou áreas dedicadas”, especifica a proposta de OE para 2021. Mas este subsídio apenas será pago enquanto persistir a situação de pandemia em “período de emergência, calamidade ou contingência” .

A medida, que vinha sendo reclamada por vários partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, surge depois de ter sido aprovada a proposta do PSD para a criação de um prémio de desempenho para os profissionais de saúde na linha da frente do combate à pandemia, em 1 de Julho.

O prémio foi aprovado por todos os partidos na discussão na especialidade do Orçamento Suplementar para este ano, mas sujeito a críticas porque os partidos de esquerda queriam ir mais longe, instituindo um subsídio de risco, que acabou agora por ser inscrito na proposta de OE para 2021 em resultado do processo negocial em curso.

No dia anterior à aprovação da proposta do prémio apresentada pelo PSD, as propostas do BE, PCP, Chega e de Joacine Katar Moreira para a atribuição de suplementos remuneratórios de risco para os profissionais que combatem a covid-19 foram todas chumbadas , com os votos contra do PS e a abstenção do PSD e do CDS-PP

Subscrever × Além do bónus salarial (correspondente a 50% da remuneração base mensal bruta), o prémio vai ser atribuído a todos os profissionais de saúde que “tenham praticado, nesse período [de emergência], de forma continuada e relevante, actos directamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infectados por covid-19”

Os profissionais vão poder ainda gozar mais um dia de férias por cada 80 horas de “trabalho normal” e mais um dia de férias por cada 48 horas de trabalho suplementar, neste caso durante o “período em que se verificou a situação de calamidade pública que fundamentou a declaração do estado de emergência”

Apesar de o prazo para a regulamentação ter terminado no final de Agosto, ainda não há nada de concreto sobre esta matéria. O Ministério da Saúde explicou ao PÚBLICO que “está a trabalhar na definição de critérios para cumprir com equidade a lei que prevê a compensação a atribuir aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no combate à pandemia de covid-19”

