Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Urnas confirmam polarização, e Lula e Bolsonaro vão decidir a Presidência no 2º turno; relembre campanha Corrida eleitoral mais curta desde 1994 estimulou candidatos a adotarem estratégias agressivas na disputa ao Planalto. Campanha foi marcada por ataques mútuos e busca pelo voto dos indecisos. Por Beatriz Borges, g1 — Brasília

02/10/2022 21h27 Atualizado 03/10/2022

1 de 1 Lula e Bolsonaro vão decidir no 2º turno — Foto: Reprodução Lula e Bolsonaro vão decidir no 2º turno — Foto: Reprodução

O resultado da eleição para presidente da República neste domingo (2), divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirmou a polarização da campanha. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) e o presidente Jair Bolsonaro ( PL ) vão definir a disputa no segundo turno.

O resultado foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 21h25, quando 96,93% das urnas já tinham sido apuradas. Àquela altura, Lula tinha 47,85% dos votos válidos, e Bolsonaro, 43,7% dos válidos.

Veja todos os números da apuração

Por esses números, nenhum dos dois poderia vencer em primeiro turno, o que acontece quando um candidato à Presidência supera os 50% de votos válidos.

Agora, Lula e Bolsonaro terão mais quatro semanas de embates pela frente. A votação do segundo turno será em 30 de outubro.

A campanha do primeiro turno, por lei, teve 46 dias, a mais curta desde 1994 . Desde o princípio, ainda em 15 de agosto, Lula e Bolsonaro já despontavam como os únicos candidatos com chances reais de segundo turno, reeditando a polarização de 2018.

Ao longo dos últimos quase 50 dias, o candidato do PT e o do PL centraram esforços em consolidar as suas bases e buscar votos dos indecisos e da chamada «terceira via». As estratégias das duas campanhas passaram por ataques mútuos nas propagandas de rádio e TV , nos comícios e nos debates.

LEIA TAMBÉM

ATORES, ATLETA, CANTOR : Os famosos que se deram bem e os que se deram mal nas eleições IMPRENSA INTERNACIONAL : 'Economist' fala em 'vitória com gosto de derrota' REDUTOS DOS CANDIDATOS : Veja quais são as 5 cidades que mais apoiaram Lula e Bolsonaro no 1º turno

Lula (PT) e Bolsonaro (PL) disputam a Presidência em 2º turno

Relembre os pontos-chave da campanha no primeiro-turno:

Votos dos mais pobres

Uma das principais áreas de disputa entre Lula e Bolsonaro foi o voto dos eleitores mais pobres.

Bolsonaro se empenhou para conseguir aprovar no Congresso a chamada PEC Eleitoral, ou PEC Kamikaze, a tempo de pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 ainda em agosto.

A PEC instituiu um estado de emergência, sob a justificativa da disparada do preço de combustíveis em razão da guerra na Ucrânia. A medida foi adotada com o objetivo de alterar a lei eleitoral e permitir o aumento do benefício social às vésperas da eleição. Em janeiro de 2023, o valor do auxílio passa a ser R$ 400 novamente.

Nos comícios e falas públicas, Bolsonaro buscou ressaltar que cuida dos mais pobres e que paga de benefício um valor mensal maior do que o do Bolsa Família, programa criado na época do governo de Lula.

«Eles não pensam nos mais pobres. Só pensam em época de eleição, para tirar o voto daqueles mais necessitados», disse o presidente no dia 17 de setembro, em ato de campanha no agreste de Pernambuco , terra natal de Lula.

«Nosso governo atendeu aos mais necessitados e aos mais humildes. Hoje não tem mais Bolsa Família, tem Auxílio Brasil e o valor é de no mínimo R$ 600», completou Bolsonaro.

Lula também tem prometido a manutenção de benefícios para os mais necessitados. A argumentação do petista é que ele tem mais experiência e mais vocação para políticas sociais do que Bolsonaro.

Em um comício em São Paulo no dia 10 de setembro , Lula afirmou que os benefícios concedidos às vésperas das eleições não «comprariam a consciência de 215 milhões de brasileiros».

«A quantidade de dinheiro que ele [Bolsonaro] está gastando, a quantidade de coisa que ele está tentando fazer… O tal do salário emergencial de R$ 600 até dezembro. O dinheiro para taxista, o dinheiro para motorista. Ah, está reduzindo combustível. Tudo com medo que a gente ganhe […] Se cair um dinheirinho na conta de vocês, peguem e comam. Senão, ele toma», afirmou o ex-presidente.

'Guerra santa'

Durante a campanha, os candidatos também disputaram o voto dos evangélicos. De acordo com o blog do Valdo Cruz , em agosto, a campanha de Lula avaliou que, para ganhar em primeiro turno, o candidato do PT teria que reverter o eleitorado evangélico.

Em seu primeiro ato de campanha, no ABC Paulista, Lula acenou para evangélicos e chegou a dizer que Bolsonaro era possuído pelo demônio .

«Você [Bolsonaro] não tem amor, uma única lágrima para as 680 mil pessoas que morreram de Covid. Você nunca se preocupou em saber quantas crianças estão órfãs, porque você é negacionista. Você não acredita na ciência. Você não acreditou na medicina. Você não acreditou nos governadores. Você não acreditou na medicina. Você acreditou na sua mentira. Porque se tem alguém que é possuído pelo demônio é esse Bolsonaro», firmou Lula na ocasião.

No entanto, posteriormente, o candidato do PT disse que não fazia parte de sua cultura política estabelecer qualquer princípio de «guerra santa» e, em ato com evangélicos, afirmou que ninguém deveria usar o nome de Deus para ganhar voto.

Bolsonaro fez do discurso religioso uma das bandeiras de sua campanha. O candidato do PL à reeleição investiu em em suas falas públicas em temas caro a setores de grupos evangélicos , como a condenação do aborto.

«Nós todos juntos resgatamos os nossos valores, o nosso patriotismo, a nossa liberdade e a nossa fé. E tem coisas que são muito caras pra todos nós. [Proibição do] Aborto, ideologia de gênero, drogas, propriedade privada e família. Tenho certeza que este país chamado Brasil continua sendo a terra prometida. Um pedaço do paraíso nesse imenso globo», disse Bolsonaro em um ato com evangélicos no dia 15 de setembro.

Evangélica, Michelle Bolsonaro ajudou Bolsonaro a se aproximar desse eleitorado. A primeira-dama participou de vários eventos da campanha ao lado do marido. O Tribunal Superior Eleitoral mandou tirar do ar uma propaganda eleitoral em que a Michelle aparecia acima do percentual autorizado pela legislação.

Corrupção

Bolsonaro buscou colar no rival a imagem de corrupto. Um dos principais motes da campanha do presidente foi dizer que nunca houve tanta corrupção no país quanto nos governos petistas.

O tom de Bolsonaro ao longo do primeiro turno foi usado por ele na reta final, no debate da TV Globo, nesta quinta-feira (30).

«Nós não podemos voltar à fase que éramos há pouco tempo, onde era uma cleptocracia, a roubalheira imperava no nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha, dezenas de delatores devolveram R$ 6 bilhões para pegar uma pena menor. Não podemos continuar no país da roubalheira», disse Bolsonaro na ocasião

Lula tem respondido a essas acusações com a argumentação de que nos governos petistas, mais do que em qualquer outro, foram criadas leis de combate à corrupção e de aprimoramento da fiscalização.

No debate da Globo , Lula também rebateu Bolsonaro citando escândalos de corrupção envolvendo o governo do presidente ou os filhos da família Bolsonaro.

«Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, do Ministério da Educação com barras de ouro? Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Saber o que foi a quadrilha da vacina, o oferecimento de US$ 1 por cada vacina importada. Isso não sou eu que disse, é a CPI que está dizendo», respondeu Lula.

Ana: ‘Tebet cresce, e Ciro desidrata, mas não chega a ser voto útil’

Reta final

Na reta final antes do 1º turno das eleições, Lula e Bolsonaro disputaram os votos que poderiam ir para os nomes da chamada «terceira via» – Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d'Avila (Novo). A busca por esses eleitores se deu após as peSquisas de intenção de voto mostrarem um cenário desfavorável de 2º turno para esses candidatos.

O Datafolha divulgou no sábado (1º) sua mais recente pesquisa, e os dados apontaram que Lula e Bolsonaro seguiam despontando na preferência do eleitor, com 48% e 34%, respectivamente. Já Ciro, Tebet, Soraya e d'Avila apresentaram uma evolução tímida de votos, mas nada que pudesse sugerir uma ida ao 2º turno das eleições.

Assim, a campanha de Lula focou, nos últimos dias, em tentar «virar os votos» desse eleitorado, sob a justificativa do voto últil – aquele em que o eleitor vota de forma estratégica em um candidato que não necessariamente é a sua primeira opção. A intenção é eliminar as chances de um nome que o eleitor não concorda de disputar um eventual 2º turno.

No caso da campanha de Bolsonaro, a aposta foi pela «pulverização» do voto útil, aumentando a margem de votos que ele precisaria para garantir o segundo turno.

O eleitorado feminino também foi um alvo de disputa entre Lula e Bolsonaro. Isso porque as mulheres, maioria no eleitorado, desde o início das pesquisas eleitorais, se mostraram mais propensas a votar em Lula do que em Bolsonaro.

Para alcançar esse público, as campanhas dos dois apostaram no uso das imagens das mulheres de Lula e Bolsonaro – Rosângela Silva, conhecida como Janja, e Michelle Bolsonaro, respectivamente.

Pesquisa Datafolha – presidente: entre as mulheres, Lula tem 47%, e Bolsonaro, 32%

Lula

Nascido em Garanhuns, Pernambuco, em 1945, Lula mudou-se para São Paulo ainda criança.

O início da vida profissional de Lula foi aos 12 anos, quando trabalhou em uma tinturaria na capital paulista. Anos depois, aos 17, se tornou metalúrgico e começou a trabalhar em fábricas.

O contato com a política veio quando trabalhou na metalúrgica Indústrias Villares, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Lá, começou a se interessar pelo movimento sindical.

Em 1969, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Lula também esteve à frente das greves do ABC em 1979 e, em 1980, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores.

Em 1986, foi eleito deputado federal. Três anos depois, disputou as eleições presidenciais pela primeira vez, mas só foi eleito em 2002 e reeleito em 2006. Em seguida, em 2010, Lula conseguiu eleger sua sucessora, Dilma Rousseff.

Em julho de 2017, Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ele foi preso em abril de 2018, após ter sua prisão decretada pelo juiz Sergio Moro. Lula se entregou à Polícia Federal na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Em 2021, o ministro do STF Edson Fachin considerou que Lula foi julgado em uma instância que não era competente. Por isso, anulou as condenações do ex-presidente e o tornou elegível. Alguns processos foram enviados pelo plenário do STF à Justiça Federal do Distrito Federal, outros foram arquivados ou prescreveram.

Lula é casado com a socióloga Rosangela Silva, conhecida como Janja. Este é o terceiro casamento do ex-presidente. Ele possui cinco filhos de casamentos anteriores.

Bolsonaro

Jair Messias Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955. É natural de Glicério, mas foi registrado em Campinas, ambas cidades do interior de São Paulo. É filho de Percy Geraldo Bolsonaro e de Olinda Bonturi Bolsonaro.

Na adolescência, decidido a entrar para o Exército, Bolsonaro foi aprovado para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas (SP), em 1973. A EsPCEx seleciona e prepara jovens para o ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) – academia responsável pela formação dos oficiais combatentes do Exército.

No ano seguinte, Bolsonaro foi aprovado na AMAN e, por isso, teve de trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro (Resende). Concluiu em 1977 o curso da academia, tornando-se aspirante a oficial da arma de artilharia.

Durante a carreira na força, o presidente fez o curso da Escola de Educação Física do Exército. Bolsonaro também fez cursos de salto na Brigada Paraquedista do Rio e de mergulho autônomo no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

A carreira política de Jair Bolsonaro começou em 1988, quando concorreu e foi eleito para vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dois anos depois, conquistou o primeiro dos sete mandatos consecutivos no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Em seus mandatos, Bolsonaro ficou conhecido por declarações polêmicas, de caráter antidemocrático.

Bolsonaro se elegeu, em 2018, como o 38º presidente da República ao derrotar em segundo turno o petista Fernando Haddad, interrompendo um ciclo de vitórias do PT que vinha desde 2002.

Bolsonaro é casado com Michelle e tem cinco filhos. Três deles ingressaram na carreira política: Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador; Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), vereador; e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com