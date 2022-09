Uriarte confirma que proceso constituyente queda arraigado definitivamente en el Congreso: «El gobierno no emitirá opinión»

Entornointeligente.com /

Movida jornada se vivió este miércoles en el Congreso con la primera visita de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, para sostener las primeras reuniones con el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados para avanzar en el proceso constituyente.

Decimos que fueron movidas porque si bien salió humo blanco y acordaron continuar con las reuniones en esta materia este lunes, hubo polémicas por el uso de la sala «Jaime Guzmán» de la comisión de Constitución del Senado, por una serie de descoordinaciones entre las testeras.

Movida jornada se vivió este miércoles en el Congreso con la primera visita de la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, para sostener las primeras reuniones con el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados para avanzar en el proceso constituyente.

Decimos que fueron movidas porque si bien salió humo blanco y acordaron continuar con las reuniones en esta materia este lunes, hubo polémicas por el uso de la sala «Jaime Guzmán» de la comisión de Constitución del Senado, por una serie de descoordinaciones entre las testeras.

Superado el entuerto, todas las partes acordaron continuar con el proceso, cumpliendo uno de los objetivos que el Ejecutivo le encomendó a la ministra Uriarte, mismos que el anterior ministro, Giorgio Jackson, nunca pudo lograr por los anticuerpos que generaba principalmente en la oposición. En el caso de Uriarte, hasta ahora no ha ocurrido. De hecho, a su llegada el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, la saludó con un efusivo abrazo.

Tras la instancia, la ministra Segpres aseguró sobre este proceso que «el Gobierno quiso estar presente en esta instancia, pues estamos disponibles a acompañar y facilitar en todo lo que sea necesario y que el Congreso requiera respecto de este proceso. Hoy se inicia un proceso de conversación, acuerdo, para el desarrollo del proceso constituyente para que nuestro país tenga una nueva Constitución».

«Nosotros vamos como Gobierno a acompañar este proceso con plena disposición y con el mejor de los ánimos poniendo a disposición, por ejemplo los profesionales y expertos técnicos que tenemos que pueden aportar antecedentes, información, informe, de por ejemplo, legislaciones constitucionales comparadas, etc. Pero nosotros no vamos a estar emitiendo opinión», añadió.

«En todo caso, quisiera señalar que este Gobierno está conformado por dos coaliciones que están conformadas a su vez por distintos partidos políticos y, en consecuencia, el Gobierno siente que hay una voz política que está presente en esta reflexión, pero no somos nosotros, me refiero a nuestro gobierno, el llamado a establecer opiniones ni entrar en la fase deliberativa para la generación de este itinerario y sus características», complementó la secretaria de Estado.

La reunión del lunes Otro que estuvo presente fue el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde (PS), quien confirmó que si bien no se han concretado acuerdos respecto a plazos y al mecanismo que abrirá paso al proceso constituyente, se agendó una segunda cita para el próximo lunes, en el ex Congreso Nacional de Santiago a las 9.00 de la mañana.

«Hay una voluntad de seguir dialogando para ponernos de acuerdo en un mecanismo democrático, participativo, institucional que nos permita avanzar hacia una Constitución nacida en democracia y que sea expresión de un apoyo transversal en la sociedad chilena», expresó.

«Vamos a sistematizar las propuestas específicas que se han planteado y vamos a convocar para una reunión el día lunes a las 09:00 horas en el Congreso en Santiago para continuar con este diálogo», y aseguró que «el objetivo de esta coordinación es resolver el itinerario constituyente».

Sobre lo mismo habló la ministra Uriarte: «Hoy se ha realizado la primera reunión para abordar, ponerse de acuerdo la forma en que se va a ir llevando adelante todo este proceso, que tenga como fin la generación de una nueva Constitución para Chile de forma democrática. Nosotros no tenemos por qué ponerle un plazo a este conjunto de fuerzas políticas que también invitarán a distintas fuerzas sociales para enfrentar el proceso. Compartimos la opinión de algunos presentes en esta reunión respecto de que debe haber un proceso reflexivo, por cierto, pero sin pausa».

Chile Vamos conforme Chile Vamos, quienes estuvieron presentes en la reunión, valoraron la continuidad del proceso constituyente y destacaron que quedará «radicado en el Congreso Nacional. Ese era el objetivo de la reunión de hoy y se cumplió con creces», como dijo el senador RN Francisco Chahuán.

En ese sentido, indicó que en la segunda reunión que se realizará este lunes en la sede del Congreso en Santiago, la primera prioridad debe ser «habilitar la reforma constitucional que habilite la continuidad del proceso constituyente».

En la ocasión, según Chahuán, «nos encontramos con varias sorpresas respecto a que había distintos partidos que habían planteado mecanismos distintos para los efectos de poder avanzar respecto de ese proceso (…) y tomamos la decisión de que no avanzáramos en los temas de orden, que nos diéramos los plazos para que ello ocurriera, y propusimos la posibilidad de generar una comisión técnico política que pudiera abordar estas temáticas a partir del día lunes en adelante».

Por su parte, el timonel de la UDI, Javier Macaya, indicó que «era muy importante esta reunión para trasladar formalmente al Congreso la continuidad del proceso constituyente y la reforma que se requiere».

En este sentido, Macaya recordó que «nosotros dijimos y lo comprometimos en campaña y lo ratificamos el domingo, de que había que darle una nueva oportunidad al proceso constituyente, no va a haber mas oportunidades. Lo del fin de semana no fue el fin del proceso, tampoco fue el inicio del fin, quizás fue el fin del principio».

«En el proceso originario uno tiene muchos errores que no puede volver a cometer. Ponerle pausa, reflexión y sentido de estado a esta conversación es muy importante. No hay que tomar decisiones apresuradas, tenemos una conversación que se retoma el lunes. Estamos convencidos de que tiene que ser fructífera, pero también hay aspectos formales que son importantes. No puede ser una conversación donde la fuerza política de 18 o 15 partidos, que son los movimientos de izquierda, esa no es la proporción que existe en la representación parlamentaria», cerró.

