Uriarte afirma que Gobierno sólo será «acompañante» en nuevo proceso constituyente: «No vamos a estar emitiendo opinión»

Luego de que el domingo se impusiera el Rechazo en el Plebiscito de salida, este miércoles los jefes de partidos y parlamentarios sostuvieron la primera reunión para diseñar un itinerario del nuevo proceso constituyente.

En la instancia estuvo presente la nueva ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien tras el encuentro afirmó que el Ejecutivo no presentará una propuesta de itinerario y que su rol será sólo colaborar en el trabajo que desarrolle el Congreso.

«El Gobierno quiso estar presente en esta instancia pues estamos disponibles a acompañar y facilitar en todo lo que sea necesario y que el Congreso requiera respecto de este proceso. El día de hoy se inicia un proceso de conversación, de acuerdo, para el desarrollo del proceso constituyente, para que nuestro país tenga una nueva Constitución», manifestó la secretaria de Estado.

Según señaló, «nosotros vamos como Gobierno a acompañar este proceso con plena disposición y con el mejor de los ánimos, poniendo a disposición por ejemplo los profesionales, expertos, técnicos que tenemos, que pueden aportar antecedentes, información, informes de por ejemplo legislaciones constitucionales comparadas, etcétera. Pero nosotros no vamos a estar emitiendo opinión».

«En todo caso, quisiera señalar que este Gobierno está conformado por dos coaliciones que están conformadas a su vez por distintos partidos políticos y, en consecuencia, el Gobierno siente que hay una voz política que está presente en esta reflexión. Pero no somos nosotros, el Gobierno, el llamado a establecer opiniones ni entrar en la fase deliberativa para la generación de este itinerario y sus características», complementó Uriarte.

Junto con esto, la titular de la Segpres indicó que el Ejecutivo tampoco le pondrá plazos al proceso, y dijo compartir «la opinión de algunos de los presentes en esta reunión de que debe haber un proceso reflexivo, por cierto, pero sin pausa».

Asimismo, resaltó que «aún no se ha entrado en la discusión de detalles, por lo tanto la edad de los votantes, que requeriría naturalmente un proceso de reforma en ese sentido, no es un tema que haya sido abordado el día de hoy. Nuestro Gobierno no expuso ni propuso criterios para la determinación de quienes estarían habilitados».

