Urgente regresar certificación de especialidades médicas al Estado Mexicano

Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena Durante el periodo neoliberal las labores y los recursos del Estado fueron entregados a asociaciones civiles y fideicomisos.

Con la llegada de la cuarta transformación y el arribo a la presidencia de la República del licenciado Andrés Manuel López obrador , quedó evidenciado cómo los gobiernos priístas y panistas desmantelaron a nuestras instituciones. Repartieron las atribuciones del gobierno para generar monopolios y negocios alrededor de actividades esenciales para el sector público.

La certificación de médicos en México es una atribución que debe de ser exclusiva del Estado mexicano. Tras la pandemia de COVID-19 se evidenció cómo el número de certificación de especialistas en México es muy bajo.

La asociación civil denominada CONACEM a la que el ex presidente Felipe Calderón otorgó facultades legales para hacerse cargo de la certificación de médicos en México, se dedicó por años a generar un gran monopolio de las especialidades médicas. El acceso a médicos especialistas para la población general se convirtió en algo imposible.

La reforma constitucional en materia de salud contiene una de las violaciones más graves al sistema jurídico mexicano (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz) Sumé esfuerzos junto con mi compañera senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre para proponer la reforma del artículo 81 de la Ley General de Salud , con el objetivo central de desmantelar el monopolio creado por Felipe Calderón , ya que la reforma constitucional en materia de salud, publicada el 1 de septiembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, contiene una de las violaciones más graves al sistema jurídico mexicano al crear, en el artículo 81 de la Ley General de Salud, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), dándole facultades que rebasan cualquier supuesto legal.

Es decir, mediante una reforma a la Ley General de Salud se reguló contenido estrictamente educativo que debería encontrarse en la Ley General de Profesiones , pero no solo eso, sino que creó un contenido claramente violatorio de la Constitución Política, dándole a la CONACEM facultades supra estatales con las cuales este organismo de particulares indica o da instrucciones a la Secretaría de Educación Pública sobre cuáles son las cédulas de profesionistas que el Estado debe expedir y cuáles no . Es decir, hoy en las especialidades médicas, están supeditadas a un grupo de particulares, en pocas palabras son los dueños del monopolio de la salud de México.

En México no existe la especialidad en cirugía estética, no existen los cirujanos plásticos, Estéticos y reconstructivo , se limita simplemente a los cirujanos plásticos reconstructivos , en ningún hospital público se practica la cirugía estética, sería injusto quitarle una cama a un enfermo de cáncer o algún otro padecimiento, para en su lugar realizar una cirugía de carácter estético.

Su objetivo principal es regresar a la rectoría del estado la certificación de médicos especialistas para garantizar la salud pública (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO) Dentro del catálogo de residencias médicas no se realiza ninguna en la especialidad en cirugía estética , la cirugía estética no tiene nada que ver con la salud pública, por el contrario la cirugía estética es para personas sanas, es por esto que debe de ser regulada, e impedir que cualquier persona que no sea médico de profesión pueda realizar cualquier tipo de procedimiento en medicina o cirugía estética.

Hace algunos días se nos acusó ante el Presidente de la República, de proteger y fomentar mala praxis médica, por haber promovido la reforma del artículo 81 de la ley General de salud, así como buscar el desmantelamiento y desaparición de la CONACEM.

Muchos grupos de interés que no permiten que el Estado retome su facultad exclusiva de certificar a los médicos especialistas, se está buscando a toda costa proteger a los monopolios y sus consejos, mismos que son responsables de la falta de médicos especialistas en nuestro país.

Nuestro objetivo es claro: regresar a la rectoría del estado la certificación de médicos especialistas para garantizar la salud pública de todas y todos los mexicanos.

