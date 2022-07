Urgen ¢20 mills. para reparar carreta de Sarchí

Entornointeligente.com /

Artesanos agremiados en la Cámara de Turismo de Sarchí urgen de ¢20 millones para reparar la carreta gigante que se encuentra en el cantón alajuelense.

A través de una conferencia de prensa, artesanos, autoridades del gobierno local y los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Daniela Rojas y Leslye Bojorges manifestaron que el símbolo nacional se encuentra deteriorado y parte de su madera «ya está podrida».

«Esta carreta es un ícono, pero está dañada. No hay fondos. Estamos lanzando la campaña ‘Un rojo por la carreta’ para conseguir los recursos. Usaremos Sinpe y recolección por varias formas (…) La carreta, símbolo nacional, presenta decoloración, ciertas piezas ya necesitan cambios. Casi un 40% está podrido.

Además, se debe restaurar el espacio físico donde se encuentra. Las obras de protección son urgentes», mencionó Héctor Mora, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Sarchí.

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DURARÍAN TRES MESES

«Esa carreta está sufriendo, no hay recursos y necesita ser arreglada. El presupuesto requerido es de ¢20 millones. Actualmente, las finanzas no están en las mejores condiciones y no existen recursos públicos (…) Apelamos a la campaña», dijo la jefa de la bancada rojiazul.

Según Rojas, los pasados diputados solicitaron al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) que interviniera el símbolo nacional, pero la respuesta es conocida: «no hay plata».

«Ya que no se pueden gestionar los fondos, estamos pidiéndole a Cultura que esta campaña sea conjunta y, además, vuelvan los ojos a Sarchí, que es la cuna de la artesanía nacional», concluyó.

