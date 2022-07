Entornointeligente.com /

Con carencias en muchos servicios públicos como el agua, alumbrado, seguridad, salud y edificios en precarias condiciones, así viven los residentes del urbanismo La Gran Victoria de Maturín , complejo habitacional construido por el chavismo y el régimen iraní.

Este urbanismo de la Gran Misión Vivienda consta de 2.380 apartamentos divididos en 17 zonas, que actualmente se encuentra en el completo olvido de las autoridades chavistas. Uno de los principales problemas que padecen sus habitantes es la falta de agua en pisos superiores desde hace varios años, por lo que los ciudadanos deben cargar tobos y botellones o conectar mangueras desde la planta baja.

» Los que vivimos en los pisos dos o tres pasamos las de Caín porque no nos llega agua a los apartamentos. Desde hace años no sabemos lo que es recibir agua por tuberías, a las autoridades se les han enviado comunicaciones y ninguna ha sido respondida. Con la exgobernadora no hubo solución a este problema y con el actual gobernador tampoco «, manifestó Yolimar Figueredo, habitante de la zona.

Al entrar a este complejo habitacional se puede observar el franco deterioro en que se encuentran la mayoría de los edificios producto de las filtraciones. Con las lluvias ha empeorado el problema, lo que pone en riesgo la infraestructura de estas edificaciones.

Urbanismo construido por el chavismo en Maturín es el reflejo del fracaso socialista

La falta de alumbrado público y la inseguridad son la combinación perfecta para que los residentes vivan con un crucifijo en la boca, ya que desde la entrada, se hace evidente la falta de luminarias. Después de las 7:00 de la noche, los delincuentes aprovechan para atracar a todo el que pase por el lugar sin que se observe una patrulla policial.

» Desde hace varios meses la entrada está completamente oscura y como además la zona está full de monte, los choros se esconden para robar a los que vienen de trabajar o estudiar. Uno llama al 911 y lo que le dicen es que van a mandar una patrulla y nunca aparece» , contó David Jiménez, otro habitante del urbanismo.

El único servicio que se presta con regularidad es el de aseo urbano, luego de múltiples denuncias a través de los medios de comunicación, debido a la enorme cantidad de desechos sólidos que se acumulaban ya que los camiones recolectores no ingresaban al lugar.

