Una actriz española sufrió un vergonzoso mal funcionamiento del vestuario mientras celebraba una victoria en un prestigioso show de premios. Por The Sun Traducción libre de lapatilla.com El vestido de Celia Freijeiro se cayó para revelar sus tetas mientras aplaudía en la alfombra roja de los Premios Feroz en Madrid. El programa de televisión de 36 años, Vida Perfecta, ganó el Gong al Mejor programa de televisión de comedia en el equivalente de España a los Globos de Oro. Celia llevaba un vestido de marfil sin tirantes que claramente no estaba abrochado correctamente y para empeorar la cosa, la actriz no llevaba un sostén. Lanzado por primera vez por la Spanish Film Academy en 2014, los Premios Feroz reconocen la excelencia en películas y televisión. The post ¡Upsy-daisy! Esta actriz española lo enseñó mientras saltaba para celebrar su victoria (VIDEO) appeared first on LaPatilla.com .

