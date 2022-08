Unprofa advierte que decreto que rebaja el 30% de los medicamentos llevará a la quiebra a las pequeñas farmacias en todo el país

Entornointeligente.com /

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacia (Unprofa), en un comunicado al país, informaron que se oponen de manera rotunda a la promulgación del Decreto Ejecutivo No.17 de 10 de agosta de 2022 que autoriza un listado de 170 medicamentos de mayor consumo y necesidad con un 30% de descuento a partir del 15 de agosto de 2022.

La Unprofa considera que esta medida no acabará ni con el desabastecimiento de medicamentos de la Caja de Seguro Social y el Minsa, pero sí llevará a la quiebra a las pequeñas farmacias en todo el país, acarreando con ellos más desempleo y desabastecimiento en las farmacias privadas pequeñas y beneficiando solo a las grandes cadenas de farmacias nacionales e internacionales.

Detallaron que no están de acuerdo por varios puntos, entre ellos destacan que Unprofa no fue avisada, ni consultada, ni incluida en la Mesa Técnica de Medicamentos para discusión de este tema tan delicado donde las decisiones tomadas les afectan directamente. Sin embargo mencionan que en esa mesa están los distribuidores, los pacientes y los representantes de la industria internacional.

Señalan que la mayoría son farmacias pequeñas y mediana empresa y por lo tanto sobre ellos recaen legislaciones y requisitos espaciales, licencias anuales que renovar y un costoso procedimiento de buenas prácticas exigidas por el Estado, así como profesional especializado.

Explican que las farmacias compran los medicamentos a los precios que el fabricante y el distribuidor definen para el mercado panameño para cada producto y sobre ese precio de costo se le agrega en promedio un 40%, para cubrir los gastos y operación y una ganancia neta mínima.

Mencionan que este descuento es un subsidio que le dan a la población, ya que las farmacias están sometidos adicionalmente a llevar sobre sus hombros el subsidio de descuento a jubilados, extranjeros residentes, jubilaciones especiales y personas con discapacidad, y que los legisladores han subido de un 10% al 20%, además de eliminar el requisito de receta médica por lo que el subsidio que otorgan llega a muchos ciudadanos que adquieran sus medicamentos a través de los jubilados.

Alegan que pese a que Ley les da el derecho a deducir del impuesto sobre la renta a pagar hasta hoy, el gobierno no ha creado los mecanismos para hacerlo. «Esta situación, subió los precios y finalmente nuestro margen neto después de impuestos no llega al 3%.

Indican que es absurdo e insostenible el hecho de comprar un medicamento a $1.00 y venderlo a $1.40, bajo el decreto actual, a un jubilado se le vendería a 0.79 habiendo pagado $1.00 por él, osea perdiendo directamente un 21% más los gastos de operación que implica tener una estructura para vender medicamentos en una farmacia, en cada venta.

Los propietarios de farmacias sostiene que con esta medida van a llevar a los cierres de farmacias y por lo tanto mayor desempleo, ya que cada farmacia tiene gastos operativos elevados que incluye salarios, alquiler, electricidad, telefonía e internet, impuestos municipales y de la DGI, sistema de alarma, seguros, cuotas patronales, tasa de aseo, publicidad, fumigación, gastos legales, seguridad, mantenimientos generales, Licencias Comerciales, Licencia de Farmacia y Droga, préstamos comerciales, cuotas de mantenimiento en plazas comerciales, entre otros gastos, y con esta medida es imposible de afrontarlos.

Advierten que esta medida causará desabastecimiento y con más seguridad el cierre de todas las farmacias pequeñas de todo el territorio nacional, agravando la situación actual de la población en cuanto al acceso a medicamentos sobre todo en el interior del país y las afueras de la capital, donde no existen supermercados ni grandes cadenas de farmacias que puedan suplir las necesidades de la población.

«En Unprofa no entendemos como ciertas cadenas de farmacias de capital extranjero, como Farma Value y Saba puede ofrecer precios al consumidor, por debajo de los precios a los que los distribuidores no los venden, desconocemos si existe algún mecanismo al cual no tenemos acceso, para ofrecer los precios que estas farmacias presentan al consumidor», reiteran.

Agregan que en el caso de Medicsol ven que también el Gobierno solo favoreció y negoció con las cadenas de supermercados y a los nunca se les llamó como verdaderos pilares de la salud comunitaria, entendiendo que el negocio de los supermercados no es vende medicinas.

Por último, consideran que medidas como estas son solo un paliativo, ya que si realmente quieren abaratar costos, no solo en el rubro de los medicamentos, deben apostar como país al libre mercado, como si lo esta haciendo Costa Rica.

La Unión Nacional de Propietarios de Farmacia (Unprofa) solicitan ser incluidos en la fase 2 de la mesa de diálogo del Consejo de Concertación Nacional y exigen al Gobierno que convoque una mesa a los actores directos de este problema sin dejar a Unprofa por fuera y verdaderamente explorar las vías reales de solución.

