Unos 27 mil trabajadores del Gobierno podrían quedarse sin empleo con medida de austeridad

La reducción del 10% de la planilla estatal anunciada como parte de las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno Nacional ante la ola de protestas y huelgas en contra del alto costo de la vida y múltiples denuncias de despilfarro y corrupción en la administración pública, podría dejar a unas 27 mil personas más sin empleo.

«En teoría todavía no sabemos cuántas de estas posiciones se van a eliminar de personas que no hacían ningún trabajo, o simplemente cobraban un cheque, pero aún así esto significa que vamos a sumarle a ese 9.9% de desempleo, 27 mil personas más en desempleo», así lo afirmó a «La Decana» el experto Laboral, Luis Eduardo Valle.

En esta línea, Valle consideró que esta austeridad «es una medida tardía, que debió haberse dado antes»; y la pregunta que queda ahora es quiénes son esas 27 mil personas que van a salir de la planilla estatal, y si en ese 10% se incluiría también a los servidores públicos jubilados que se acojan al retiro voluntario, anunciado también este martes; cuándo se va a empezar esa depuración y cuáles es el ahorro que se va a lograr en el gasto público con esta medida.

«No han sido específicos porque son dos medidas y dos grupos de personas (instauración de un proceso de reducción del 10% de la planilla estatal y programa de retiro voluntario de servidores del sector público), por lo que pueden ser más del 10%. Eso no lo han especificado, han sido muy bagos en lo que dicen que van a hacer. Me preocupa de ese 10% quiénes son los que van a salir». expresó Valle.

Por otro lado, planteó que esas 27 mil plazas del gobierno que se podría reducir, en su opinión, estarían muy por debajo del crecimiento que ha tenido la planilla estatal durante estos tres años de la administración del presidente Laurentin Cortizo.

Según un informe de la Contraloría General de la República, publicado a mediados de junio pasado, de enero a marzo de 2022 el gasto de la planilla estatal fue de $1,176 millones, lo que representa un aumento de $52.6 millones comparado con el primer trimestre de 2021.

El informe oficial reveló un incremento de 5 mil funcionarios en la planilla estatal por mes, lo que significó un alza de más de $17 millones por mes, para el pago de la planilla estatal. Se estima que la planilla estatal está entre 250 mil a 300 mil personas.

«La planilla, durante el tiempo de pandemia, prepandemia, al momento que estamos ahora no es que creció en un 10%, creció mucho más si uno mira los números. Pero ellos van a reducir un número menor al que incrementaron durante los tres años y eso hay que tenerlo claro. Para tener una idea, solo la Asamblea en estos primeros cinco meses de 2022, estaba sumando casi cinco mil puestos», enfatizó Valle.

Por su parte, el consultor laboral René Quevedo, dijo que el problema no es que haya aumentado la planilla estatal de manera desproporcionada en pandemia, sino que la economía no está generado nuevos empleos, debido al deterioro de la confianza en el clima de inversiones en el país.

A pesar de los importantes aumentos en la planilla estatal, según Quevedo, entre enero y abril 2022, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Lanboral (Mitradel) tramitó 42% menos contratos laborales que en el mismo período del 2019.

Pero «no» ha habido una estrategia de reactivación económica (la reactivación que tenemos es debida al sector externo) ni de generación de empleos. La única «estrategia» ha sido la vacunación, sostuvo Quevedo, quien calificó la medida como «positiva», como primer paso para construir confianza.

«Así que la reducción de la planilla estatal me parece correcta, por el mensaje que manda. Es importante crear la confianza en el clima para la inversión privada en el país. Sin confianza no habrá inversión privada, sin inversión privada no habrá generación de empleos formales y sin empleos formales la CSS está condenada a muerte», puntualizó Quevedo.

Mientras que para la economista Maribel Gordón, con la medida anunciada «una vez más el gobierno se burla del pueblo humilde y trabajador. No deja claro si se trata del monto de la planilla o del número de funcionarios públicos».

Al respecto, Valle consideró que «primero se debería depurar la planilla de todo el que es botella, todo el que no está haciendo un trabajo, eso es lo que hay que depurar más que decir número de personas, porque puede ser que salgamos de los buenos y nada más se queden los malos».

Por su parte, Gordón recordó que «han señalado que no se renovarán contratos, cuando cientos de funcionarios llevan años esperando su permanencia a pesar de ejercer funciones. Despedirán a miles, menos a los que abultan la planilla con altos salarios (las botellas). Mantendrán a copartidarios y familiares y a los que vienen de la ‘mesa de nombramientos’ de la que han hablado diputados. La tasa de desempleo y la informalidad laboral seguirán creciendo».

Valle insistió en que aquí lo importante es el costo económico que van a representar esa cantidad de personas que van a salir y la calidad de las personas que van a salir, cuales son las competencias que van a sacar. El error sería salir de personas altamente capacitados para quedarnos con personas mediocres que se quedan por nepotismo.

«Hay que fiscalizar ese 10%. Una cosa es hablar del 10% de la planilla y salir de las personas con salarios mínimo estatal y otra es que en ese 10% se incluya a todos estos consejeros, asesores, que son figuras que propiamente que no están en el organigrama, pero que se crean, existen» con salarios jugosos, apuntó Valle, destacando que en teoría no se sabe cuántas de estas posiciones se van a eliminar de personas que no hacían ningún trabajo y simplemente cobraban un cheque.

