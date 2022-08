Unos 15 muertos y 50 heridos dejó bombardeo ruso en estación de tren en Ucrania

Entornointeligente.com /

Un bombardeo ruso contra una estación ferroviaria del centro de Ucrania dejó este miércoles al menos 15 muertos y medio centenar de heridos, informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

«Acabo de recibir la información de un disparo de misil ruso contra una estación ferroviaria en la región de Dnipró(…). Al menos 15 personas murieron y unas 50 sufrieron heridas», afirmó el mandatario.

El misil impactó «directamente en uno de los vagones, en la estación de Chaplino. Cuatro vagones de pasajeros están en llamas», precisó.

«Los socorristas están en el lugar, pero el balance de muertos desgraciadamente puede aumentar. Esta es nuestra vida cotidiana», prosiguió.

Lea aquí: Tras seis meses de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra no da avisos de terminar

Terrorist Russia keeps killing Ukrainian civilians. At least 15 killed in a Russian missile strike on a train station in Chaplyne, Dnipropetrovsk region. As @ZelenskyyUa stressed at UNSC: terrorist Russia must be stopped now before it kills more people in Ukraine and beyond. pic.twitter.com/GSbMbrYEc2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 24, 2022 El ataque se produjo el Día de la Independencia de Ucrania, que en 1991 se desprendió de la Unión Soviética.

Este miércoles se cumplieron también seis meses desde el inicio de la invasión de Ucrania por las tropas rusas, el 24 de febrero.

Poco antes, Zelenski habría prometido que los ucranianos lucharán «hasta el final» contra los invasores.

Los combates se concentran actualmente principalmente en el este y el sur de Ucrania, donde la línea de frente parece estancada, aunque Rusia bombardea con frecuencia otras regiones con misiles de largo alcance, según las autoridades ucranianas.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com