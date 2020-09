Unos 11 muertos luego de un ataque armado en un bar del centro de México

Entornointeligente.com /

Foto: vía Twitter.

Once personas murieron la madrugada de este domingo en un ataque armado en un bar de Guanajuato, informó la fiscalía de ese distrito del centro de México golpeado por la violencia ligada al crimen organizado.

El ataque se produjo en el bar denominado “Cabaña de Toño”, en el municipio de Jaral del Progreso, según una denuncia telefónica a las autoridades.

“Las personas fallecidas, 4 femeninas y 7 masculinos de diversas edades, presentan lesiones producidas por impacto de arma de fuego. En el lugar fueron asegurados (…) elementos balísticos de diferentes calibres”, detalló un comunicado de la fiscalía.

Una mujer también resultó herida por arma de fuego, por lo que tuvo que se trasladada a un hospital.

Según versiones de la prensa local, los atacantes eran seis y consiguieron escapar tras el ataque.

La alcaldía señaló en un comunicado que el bar donde ocurrió el ataque tenía que estar cerrado por la pandemia de covid-19 toda vez que no es considerado una actividad esencial.

Autoridades atribuyen la violencia en Guanajuato a disputas entre el cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al trasiego de combustible robado, y el de Jalisco Nueva Generación, que lo mismo trafica gasolinas que drogas.

El 2 de agosto, José Antonio Yépez, apodado “El Marro” y líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido en Guanajuato.

El 17 de septiembre, hombres armados irrumpieron en una casa donde velaban a un joven que murió en un ataque y mataron a cinco personas que participaban en el funeral.

Uno de los episodios más violentos que se han vivido este año en México se registró el 1 de julio, cuando hombres armados irrumpieron en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas de Irapuato y mataron a 27 personas.

Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de la época lanzó un operativo militar antidrogas, hasta agosto pasado se han registrado más de 296.000 asesinatos en México, según cifras oficiales.

Según autoridades, la mayoría de estas muertes violentas están ligadas a la criminalidad.

