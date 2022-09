Entornointeligente.com /

Lucero Álvarez, golero de Cerro Largo, y Emmanuel Gigliotti, de Nacional, en el Gran Parque Central (25.09.2022).

Foto: Fernando Morán

Uno arriba: Nacional empató con Cerro Largo Publicado el 25 de septiembre de 2022 Escribe Fermín Méndez en Fútbol Tras la derrota de River Plate, lidera el Clausura en solitario. Fue igualada en el Gran Parque Central. No fue capaz de ganar Nacional pero sí fue responsable de empatar Cerro Largo. El bolso quiso pero no pudo en el primer tiempo, encontró el gol de Emmanuel Gigliotti en el complemento, pero de ahí en más cambió el viento, los arachanes lograron ser profundos con contragolpes rápidos y empataron en buena ley. No le gustó el punto a Nacional, pero le sirvió para quedar primero solo. A Cerro Largo todo le suma para quedarse en Primera.

Mejor Nacional El primer tiempo fue de los tricolores. Cerro Largo se llegó a parar con cinco y seis defensores, más la línea de volantes bien replegada, dejando sólo a Emiliano Villar como único hombre de ataque. Nacional fue paciente, la movió para acá, la movió para allá, buscó los pases entre líneas, trató de cambiarla de frente para generar efectos sorpresas o segundas pelotas, intentó desde afuera del área, puso centros de derecha y de izquierda, también buscó con pases filtrados por abajo, pero nunca pudo romper el cerco (muro, para ser más justos). Utilizó todos los manuales, pero no lo logró.

Le faltó fineza a los tricolores, porque jugadas de gol generó casi el doble que las de su rival; sin embargo, la efectividad no estuvo de su lado. Felipe Carballo tiró desde lejos un par de veces, las dos afuera; José Luis Rodríguez, Alfonso Trezza, Diego Zabala en el segundo tiempo, todos le pegaron al arquero Lucero Álvarez, siempre bien ubicado como para que no entrara ninguna en su arco.

Los goles El VAR advirtió una infracción sobre Trezza y el árbitro central cobró penal. Está para los goles Gigliotti, y eso hizo, pateando con certeza el siempre complicado tiro desde los 11 pasos. Si bien el gol fue en el inicio del segundo tiempo, la diferencia para Nacional pareció justa por lo hecho en la primera parte. Pero, sin embargo, ese complemento fue, quizás, el peor segundo tiempo de Nacional en todo el Clausura. Cerro Largo lo llevó a lo suyo: caer en la telaraña defensiva, robarle la pelota y explotar corriendo, y así llegó el empate convertido por Beltrán.

El final fue con juego abierto y cualquiera se lo pudo llevar. Cerro Largo tuvo dos chances claras, ambas bien atajadas por Martín Rodríguez; Lucero, su colega en el otro arco, también fue clave para ahogarle el grito a Didí Zabala.

¿Sirve? Gracias al punto Nacional quedó como único puntero del Clausura pese a que no jugó bien; Cerro Largo no tenía nada pero fue capaz de sobreponerse y rescatar una unidad, y algo es algo para el angustiante promedio del descenso. ¿Sirve? El tiempo dirá, como casi siempre.

