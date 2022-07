Entornointeligente.com /

Mediante un comunicado , sostuvo que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales , entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, envía de manera insistente oficios » con el propósito de quitarnos terrenos a nuestra casa superior de estudios». «En un nuevo oficio N° 02303-2022/SBN-DGPE-SDDI enviado por la mencionada entidad, se informa ahora respecto a la transferencia de un área de 432.93 m2 en la Ciudad Universitaria para la construcción de la obra de infraestructura del Proyecto ‘Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao», señala el texto. Somos conscientes -refiere la Decana de América- de la necesidad de trabajar en conjunto para la mejora de los acceso a la universidad, trabajo que será en beneficio de la comunidad sanmarquina. Sin embargo, añade, es nuestro deber alertar sobre las decisiones que se vendrían tomando de manera arbitraria sin ninguna iniciativa de diálogo previo con las autoridades y estamentos de la UNMSM. En su último punto, el documento señala que la alta dirección trabaja de manera articulada con las áreas de infraestructura y asesoría legal para ejecutar acciones inmediatas legítimas que garanticen la defensa de los predios pertenecientes a la universidad. UNMSM advierte intentos por quitarle terreno para estación del Metro de Lima y Callao by Agencia Andina on Scribd

El pronunciamiento de la universidad fue publicado en su cuenta de Facebook, donde las opiniones a favor y en contra no se hicieron esperar y estuvieron divididas, aunque más personas comentaron a favor de la construcción. «Si beneficia a los estudiantes y la población que procedan a construir en esa área», «Le dará seguridad a los alumnos, sobre todo a quienes estudian en la noche», «Si es en beneficio de los estudiantes, las autoridades de la universidad no deberían poner trabas», fueron algunos comentarios a favor. «No estoy de acuerdo con quitar el terreno de la universidad para un paradero de tren, habiendo otros sitios fuera de la universidad que pueden usarse», «El terreno de la universidad se respeta, pueden modificar la obra y no perjudicar terreno de nuestra querida universidad», indican algunos de los comentarios en contra. Puedes leer: ¡Atención, conductores! El 11 de julio se inició el plan de desvío en la av. Venezuela La Línea 2 será el primer Metro subterráneo del país, con 26,87 kilómetros de extensión y 27 estaciones, que se recorrerán en un tiempo estimado de 45 minutos desde el puerto del Callao hasta Ate (al este de Lima). En la actualidad, dicha distancia en transporte público demora más de 2 horas y 30 minutos. Este proyecto incluye la construcción de un Ramal de la Línea 4 en la av. Elmer Faucett, desde la av. Óscar R. Benavides hasta la av. Néstor Gambetta, pasando por el aeropuerto Jorge Chávez. (FIN) RRC Publicado: 13/7/2022

