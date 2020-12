Universitario vs. Sporting Cristal: onces confirmados para la final de la Liga 1

¡El día llegó! Universitario de Deportes cara a cara ante Sporting Cristal lucharán por alcanzar la gloria en la primera final de la Liga 1 Movistar . ¿Cómo alinearán los equipos de Ángel Comizzo y Roberto Mosquera?

Con sus mejores armas y luego de varios días de ansiedad, merengues y celestes se medirán en el encuentro más esperado de la temporada. Conoce al detalle las fichas que buscarán asegurar el trofeo de la competencia local.

¡Listos los protagonistas! ☝️

Estos son los elencos titulares de @Universitario y @ClubSCristal que saltarán a la cancha del Estadio Nacional en busca del triunfo en el Play Off Ida de la #Liga1Movistar . #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/85OtcLKIGs

— Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) December 16, 2020 El once de Universitario estará conformado por: José Carvallo, Diego Chávez, Aldo Corzo, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg, Donald Millán y Jonathan Dos Santos.

Mientras que Sporting Cristal sacará a relucir su artillería con: Renato Solís; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Martín Távara, Jorge Cazulo y Horario Calcaterra; Christofer Olivares, Washington Corozo y Emanuel Herrera.

Universitario vs. Sporting Cristal

