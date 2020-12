Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO: ver la primera final de la Liga 1

Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO se enfrentan HOY por la señal de Gol Perú EN DIRECTO en el Estadio Nacional a las 7.00 p. m. en el emocionante partido de ida de la final de la Liga 1 . Recuerda que podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes .

Universitario vs. Sporting Cristal: alineaciones confirmadas Universitario : Carvallo, Chávez, Corzo, Quina, Santillán; Alfageme, Barreto, Quintero, Hohberg, Millán y Dos Santos.

Sporting Cristal : Solís; Madrid, Chávez, Merlo, Loyola; Távara, Cazulo y Calcaterra; Olivares, Corozo y Herrera.

Universitario vs. Sporting Cristal

ANTESALA Cremas y celestes vuelven así a reencontrarse en una final nacional 22 años después desde que lo hicieran por última vez en 1998, cuando en aquella ocasión Universitario se coronó frente a Cristal .

La ‘U’ alcanzó la final tras conquistar de manera contundente el Torneo Apertura , mientras que Sporting Cristal perdió la final del Clausura frente a Ayacucho, pero tuvo una repesca para alcanzar la gran final.

Esto debido a que había quedado líder de la clasificación acumulada de la temporada, que suma los puntos del Apertura y del Clausura, por lo que Cristal jugó una semifinal frente a Ayacucho, al que derrotó la pasada semana por un resultado global de 6-2.

Así, en la final estarán los dos mejores equipos de la temporada regular de Perú, pues Sporting Cristal acabó primero en la clasificación acumulada con 56 puntos, seguido de Universitario con 53 puntos.

Para este primer partido , Universitario lleva dos semanas sin competir desde que terminó el Torneo Clausura, excepto un partido amistoso que disputó en estas dos primeras semanas de diciembre frente a la selección peruana sub-20.

Ese descanso puede ser un arma de doble filo, pues Cristal ha tenido que jugar tres partidos con Ayacucho en ese mismo periodo, lo que supone un mayor ritmo de competición pero también más minutos acumulados a las piernas de los jugadores.

Los dos equipos harán frente a sendas sensibles bajas, pues los celestes perderán por un esguince de tobillo al mediapunta Christopher Gonzáles, y los cremas tampoco contarán con el defensa uruguayo Federico Alonso, que ya está recuperado de una fractura de clavícula pero lleva sin jugar un partido en más de dos meses.

En los banquillos, el técnico de Universitario, el argentino Ángel Comizzo, aspira a volver a hacer campeón al conjunto crema como ya hizo en 2013, cuando la ‘U’ conquistó su último título nacional, el vigésimo sexto de su palmarés.

Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO ficha del partido Partido Universitario vs. Sporting Cristal ¿Cuándo juegan? Miércoles 16 de diciembre ¿Dónde? Estadio Nacional ¿A qué hora? 7.00 p. m. en Perú ¿En qué canal? Gol Perú ⭐⭐ ¡HOY JUEGA LA «U»! ⭐⭐

⚽ Universitario 🆚 @ClubSCristal

🏆 #Liga1Movistar

📌 Play-Off Final (Ida)

⏰ 7:00 p.m.

🏟 Estadio Nacional

📺 @golperuoficial (14 – 714 HD)

📲 #UxSC

#HoyJuegaLaU #JuntosPorLa27 ⭐️ pic.twitter.com/abOSobYT6Y

— Universitario (@Universitario) December 16, 2020 Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO probables alineaciones Universitario : José Carvallo, Aldo Corzo, Nelinho Quina, Diego Chávez, Iván Santillán, Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Donald Millán y Alejandro Hohberg y Jonathan Dos Santos.

DT: Ángel Comizzo

📋 Lista de jugadores convocados de Universitario para el primer Play-Off final de la #Liga1Movistar .

#UxSC #JuntosPorLa27 ⭐️ pic.twitter.com/eB56R9xfNz

— Universitario (@Universitario) December 15, 2020 Sporting Cristal : Renato Solís, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola, Johan Madrid, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Martín Távara, Washington Corozo, Christopher Olivares y Emanuel Herrera.

DT: Roberto Mosquera

Lugar: Estadio Nacional

¿A qué hora es el partido de Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO? Para ver el Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO , deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te ubiques:

Perú: 7.00 p. m. México: 6.00 p. m. Costa Rica: 6.00 p. m. Colombia: 7.00 p. m. Ecuador: 7.00 p. m. Estados Unidos (Miami, Washington D.C., Nueva York): 7.00 p. m. Bolivia: 8.00 p. m. Venezuela: 8.00 p. m. Argentina: 9.00 p. m. Chile: 9.00 p. m. Paraguay: 9.00 p. m. Uruguay: 9.00 p. m. Brasil: 9.00 p. m. España: 1.00 a. m. (jueves 17 de diciembre) 👤👥🚩 Árbitros para el partido entre Universitario 🆚 @ClubSCristal por el Play-Off Final de la #Liga1Movistar . #UxSC #JuntosPorLa27 ⭐️ pic.twitter.com/OtlPhyiONS

— Universitario (@Universitario) December 16, 2020 Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO: canal de transmisión El cotejo entre Universitario vs. Sporting Cristal está programado para este miércoles a las 7.00 p. m. según el horario peruano. A continuación, la lista de los canales que tienen los derechos del compromiso.

Chile: Perú Mágico Internacional: GOLTV Play, Fanatiz International, Bet365 Perú: Gol Perú Estados Unidos: Perú Mágico Venezuela: Perú Mágico ¡Por una estrella más! ⭐

El Estadio Nacional será testigo del primer Play Off Final de la #Liga1Movistar entre @Universitario y @ClubSCristal , quienes dejarán todo en la cancha por una victoria que los acerque al título del torneo.

¿Quién vencerá? 🤔 #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/IUbKSHemX4

— Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) December 16, 2020 ¿Dónde seguir ONLINE el Universitario vs. Sporting Cristal? Si quieres seguir en internet el Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO , La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO? Si deseas sintonizar la señal de Gol Perú , puedes hacerlo a través de los servicios de Movistar en tu televisor o desde cualquier otro dispositivo por Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV .

Una sola voz 🗣️

Una sola FUERZA 💪

Un solo sentimiento 💙

Un solo color 🎽

Hoy más que nunca,

¡𝗙𝗨𝗘𝗥𝗭𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟! 👊 #HoyJuegaCristal #SomosFamilia #ReadyForSport pic.twitter.com/g4JbkL6SaG

— Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 16, 2020 ¿Cómo ver GolPeru en vivo por internet? Sigue el primer partido de la final entre Universitario vs. Sporting Cristal, a través de Movistar Play, que brinda servicios de streaming de Movistar TV . Puedes acceder desde los siguientes dispositivos:

PC y laptop, solo en navegadores Google Chrome y Firefox. Tablets y teléfonos móviles, a través de la app Movistar Play, compatible con los sistemas operativos iOS 8.0 en adelante y Android 6.0 en adelante. TV, a través del Deco Smart HD. Smart TV, mediante aplicativo, disponible para Samsung y LG de 2014 en adelante. Chromecast, versión beta. ¿Qué canal es Gol Perú en Movistar? Movistar TV (satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD) Movistar TV (cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD) Star Globalcom: Canal 14 ¿Cómo ver Gol TV EN VIVO por el partido de Universitario vs. Sporting Cristal? El Universitario vs. Sporting Cristal será transmitido por el canal 114 y 814 vía Movistar TV en su versión por satélite, SD y HD será. Mientras que vía cable se emitirá por el canal 14 y 714.

¿Dónde se jugará el partido de Sporting Cristal vs Universitario? Universitario vs. Cristal, últimas noticias: Universitario vs. Cristal: jugadores que vistieron ambas camisetas y juegan la final Universitario vs. Sporting Cristal: Joel Alarcón arbitrará la primera final de la Liga 1 ¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO?: partido por la gran final de la Liga 1 Newsletter Deportes LR Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.

Recibe las noticias de La República en Google News

