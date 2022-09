Universitario se hizo del clásico y le ganó 2-0 con autoridad a Alianza Lima en Matute

Entornointeligente.com /

El partido comenzó desfavorable para Universitario porque apenas al minuto de juego Federico Alonso se lesionó al exigirse en una jugada dividida lo cual obligó a técnico Carlos Campagnucci hacer un cambio obligatorio. Hizo ingresar a Leonardo Rugel. Luego de esta acción, Alianza Lima comenzó a encimar y creó las primeras ocasiones de peligro en área de los «cremas». A los 5 minutos, Aldair Rodríguez envió el primer remate frontal al arco defendido por José Carvallo, pero salió ligeramente desviado. Cuatro minutos más tarde (9) Andy Polo sacó de la raya un balón que tenía destino de gol luego que éste había chocado en Rugel tras una pelotera en el área crema. A 10 minutos, José Carvallo tuvo una monumental intervención luego que se exigió al máximo para sacar por arriba un remate potente de Jairo Concha. A principio, la «U» se mostró nervioso, no se encontraban los volantes para generar fútbol. De eso aprovechaba el conjunto victoriano. En el minuto 20, Carvallo volvió a salvar a Universitario tras interceptar un remate a quemarropa de Cristian Benavente, quien había triangulado bien con Barcos. Los merengues tuvieron su primera gran posibilidad en el minuto 21 cuando Andy Polo desbordó por izquierda y en el área aliancista envía un remate esquinado para que el arquero Ángelo Campos ataje el balón El conjunto «merengue» comenzó a asociarse mejor desde el minuto 26. Comenzó a jugar el balón con paciencia y creo zozobra en el arco «íntimo». Alianza volvió a salir de su cancha y los hizo de gran manera porque, en el minuto 27, Benavente otra vez, a base de velocidad y dribling, se internó dentro del área, pero su fuerte remate fue interceptado por Cavallo, quien le ganó el mano a mano. En el minuto 32, Ángelo Campo salva la portería victoriana tras detener un cabezazo de Rugel, quien se había elevado bien tras el cobro de un tiro libre. El partido se tornó en un ida y vuelta. Ambos llegaron con alguna peligrosidad al arco del rival, pero no pudieron romper la paridad en el primer tiempo. Cremas levantan Universitario salió más incisivo en el segundo tiempo y eso se notó en el juego porque neutralizó las arremetidas de los victorianos, quienes no encontraron claridad en sus jugadas. Con el pasar de los minutos creció la figura de Andy Polo, quien se convirtió en el jugador más desequilibrante de los «cremas». La defensa aliancista sufrió cada vez que el futbolista se proyectaba. La recompensa a su buen momento de Universitario llegó, al minuto 53, cuando Rugel anota el primero de la tarde para sus colores. La jugada nació de un tiro libre al área aliancista y Quina cabecea para que el arquero Campos, en su intención de interceptar el balón, la deje picando y en ese momento Rugel se encuentra el esférico y solo la introduce al arco. Alianza Lima tuvo una tibia reacción y casi llega el empate, pero Carvallo saca con las uñas un cabezazo de Barcos en el minuto 68. Las cosas empeoraron para los dueños de casa en el minuto 75 cuando Christian Ramos pisa dentro del área a Alexander Succar y el referí Augusto Meléndez cobra penal, que el mismo Succar ejecutiva con certeza para poner el 2-0. Luego de esta acción, Succar fue expulsado, al minuto 81, por acumular su segunda tarjeta amarilla en el partido tras hacer un gesto al público al convertir su gol. Alianza Lima se fue con todo. El técnico Bustos hizo ingresar a Jefferson Farfán, pero nada sirvió para descontar ni mucho menos para dar vuelta al marcador. Universitario salió bien parado de Matute con una actuación para resaltar porque fue de menos a más en un partido complicado con un estadio totalmente adverso. Con este resultado, la «U» sumó 17 puntos y se puso a cuatro puntos del líder Sporting Cristal (21); los íntimos se quedaron en 17 unidades. ?? #ÚLTIMOMINUTO ¡HA VUELTO! Así fue el regreso a las canchas de Jefferson Farfán ???? en el Alejandro Villanueva ???. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/VtVM27GCMs

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡SE FUE EXPULSADO TRAS SU FESTEJO! Alexander Succar ? anotó para @Universitario ??, pero vio la segunda amarilla por su celebración ????. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/YSkkXdFnSJ

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡GOL DE UNIVERSITARIO EN EL ALEJANDRO VILLANUEVA! ¡APARECIÓ LEONARDO RUGEL ??! @ClubALoficial ???? 0-1 @Universitario ?? por la fecha 10 ??. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/JaXAbK7zLL

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ? #Ahora ¡CULMINA LA PRIMERA MITAD EN MATUTE! @ClubALoficial y @Universitario empatan sin goles por la fecha 10 del Torneo Clausura. ¿Quién te pareció el mejor jugador del primer tiempo? #ElClásicoXGOLPERU #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/zC6o3uZKZh

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡ESPECTACULAR LO DE ÁNGELO CAMPOS! ?? El arquero de @ClubALoficial ???? evita el primero de @Universitario ??. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/u5ioVyi8lr

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡PARTIDAZO! Primero, Andy Polo ???? llegando al área rival. Después, tarjeta amarilla ?? para Jairo Concha ????. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/zKadTlinc1

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡CASI ANOTA EL CHAVAL! En una gran jugada ?, Cristian Benavente ?? llegó al arco de @Universitario ??, pero José Carvallo ?? desvió el remate. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/8hmt9M8mCN

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡DOS ACCIONES! @Universitario ?? evitó el gol de @ClubALoficial ??? con una salvada en la línea y luego José Carvallo con una alucinante volada. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/G5w8kggUKn

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡MARCO INCREÍBLE! ?? @ClubALoficial ???? compartió las mejores postales de sus aficionados ?? en el estadio Alejandro Villanueva ??? durante la previa de #ElClásicoXGOLPERU ??. El ambiental está inmejorable ?? y las emociones se trasladan a la cancha ??. #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/QhrjLp3j4a

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡MUY CERCA! Piero Quispe ???? falló en el pase y Aldair Rodríguez ???? tuvo el primero de @ClubALoficial ????, pero no pudo ser ?. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/AUfTF5q7E3

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡CON LÁGRIMAS! En el inicio del @ClubALoficial ??? ante @Universitario ??, Federico Alonso ?? se lesionó y fue cambiado por Leonardo Rugel ??. ?? Mira #ElClásicoXGOLPERU , canal exclusivo de Movistar TV: señal 14 y 714 HD. ?? Contrata aquí Movistar TV: https://t.co/N0ApaoX2R6 pic.twitter.com/eECNJ8DGwb

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ?? ¡?????????? ??????????????????????!?? ??Esta es la alineación oficial para el partido ante @Universitario por la ?????????? ???? del ???????????? ????????????????. #ContigoSiempreBlanquiazul pic.twitter.com/zMiOBUmgNS

— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 4, 2022 ¡Nuestro XI oficial! ?? ? Este es nuestro equipo titular para jugar ante @ClubALoficial por la #Liga1Betsson Clausura. #ALxU ? #YDaleU pic.twitter.com/0dAnpw3AeJ

— Universitario (@Universitario) September 4, 2022 ¡SE VIVE LA FIESTA EN EL ESTADIO ALEJANDRO VILLANUEVA! ??? Excelente ambiente en la previa de #ElClásicoXGOLPERU ?? entre @ClubALoficial ???? y @Universitario ?? por la fecha 10 del Torneo Clausura ??????. #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/U3knbVVW6f

— GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 4, 2022 ¡ESPECTACULAR! Mira el TREMENDO recibimiento de los hinchas de @ClubALoficial ???? hacia Jefferson Farfán ???? en la previa de #ElClásicoXGOLPERU ??. La ‘Foquita’ está de regreso en el Alejandro Villanueva ???. ¿Tendrá minutos? ?? #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/YHbOgHXz1z

