Universitario goleó 4-0 a San Martín y consigue su primer triunfo en el Clausura

El equipo «crema» intentó dominar las acciones desde el inicio del cotejo, teniendo más oportunidades de gol que San Martín, pero no fue hasta los 44 minutos que el delantero peruano Alex Valera, aprovechando una falta penal, pudo abrir el marcador a favor de la «U» con un tiro rasante. Para la segunda parte, Universitario continúo con el asedio a la portería de San Martín, consiguiendo un nuevo tanto a los 22 minutos, gracias a un tiro cruzado del defensa uruguayo Federico Alonso. No pasaron ni 3 minutos y la «U» anotó el tercer gol con un remate desde fuera del área del volante peruano Jordan Guivin. La última anotación del equipo «crema» llegó a los 40 minutos con un golpe de cabeza del atacante peruano Alexander Succar. Con el triunfo, Universitario, dirigido por el técnico argentino Carlos Compagnucci, suma 4 puntos en el Torneo Clausura, mientras que San Martín, comandado por el entrenador peruano Víctor Rivera, aún no consigue ningún punto. Alineaciones San Martín: Solís; Y. Córdova, A. González, Ampuero, Aranda; Roque (Tuesta), Moyano (Delgado), A. Rojas, D. Camacho (L. Campos), Verón (Sandoval); La Torre (Matzuda). Universitario: Carvallo; Corzo, P. Guzmán, Alonso, Cabanillas; Guivin (Novick), Barco (Barreto), Polo (Succar), Quispe (Zevallos), Quintero (Santillán); Valera. Más en Andina: ?? Implementarán aplicativo de identidad digital del productor agrario https://t.co/BF1WbYB8Gw pic.twitter.com/TS7Y9bhX8y

