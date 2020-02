Universitario de Deportes: Carlos Moreno da vuelta en 'U'

Entornointeligente.com /

Los problemas administrativos vuelven a interrumpir la tranquilidad de un equipo que creía haber encontrado la paz. Raúl Leguía dejó de ser administrador de Universitario luego de que en la junta de acreedores realizada ayer, Gremco , principal acreedor del cuadro crema, decidiera el regreso de Carlos Moreno al puesto que dejó a finales del año pasado.

Ante dicha decisión la preocupación de los hinchas cremas fue saber qué cambios se darían en el primer equipo. ¿Se irá Gregorio Pérez ?, según el nuevo administrador se respetará el contrato del comando técnico y se analizarán los contratos realizados a los jugadores para esta temporada.

PUEDES VER Juan Carlos Oblitas sobre Siucho: “Si renunció a ser peruano, ya no jugará en la Selección Nacional” “Todos me han dado buenas referencias de Gregorio Pérez, nuestra intención es que se quede. Solo debemos evitar que no haya nada raro en los contratos. Queremos darle tranquilidad al equipo”, indicó en el programa radial ‘Campeonísimo’.

Quien sí debe decirle adiós al club es Jean Ferrari . Moreno confirmó que el exjugador no seguirá en el cargo de gerente deportivo, pues Francisco Gonzales es quien asumirá dicho cargo. Además dejó en claro cuál es su objetivo al mando de la institución. “Mi función es defender los intereses del club en todo lo que sea legal. No voy a hacer algo ilegal así sea popular”, acotó.

PUEDES VER San Valentín: Universitario dedica emotivo saludo a sus hinchas por el Día del Amor [VIDEO] El directivo confirmó que enviará una carta notarial a la empresa de Solución y Desarrollo para que entreguen todas las sedes del club. “Yo no sé lo que pueden estar pensando los señores, pero nosotros siempre obramos de buena fe, tanto así que suscribimos un acuerdo para hacerles la transferencias de manera ordenada y transparente, sin embargo, ellos lo desconocieron y en su momento entraron al club de manera violenta. Esperemos tomar las riendas del club en los próximos 15 días. Si no cumplen, tomaremos medidas”.

¿Sabía que…? – Por tres más. El plantel de la ‘U’, aislado de los cambios administrativos, viajó a La Libertad para enfrentar hoy a las 3 p.m. a Carlos Stein por la tercera fecha de la Liga 1 . Los cremas suman dos victorias en el torneo.

