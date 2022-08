Università di Kiev: le sanzioni «mordono» la Russia

Entornointeligente.com /

BRUXELLES. – Le sanzioni alla Russia servono o no? A quasi sei mesi dall’inizio della guerra in Ucraina (il 24 agosto cade la ricorrenza) è la Kyiv School of Economics a produrre un documento che mette in fila tutti i dati disponibili, cercando di stilare un quadro veritiero al netto della propaganda di Mosca. Ebbene, la risposta è sì. Funzionano.

E nel 2023 avranno un impatto «profondo» sull’economia russa limitando la capacità del Cremlino di proseguire nella sua aggressione.

Il dato forse più importante si riferisce al settore dell’Oil&Gas. Il prossimo anno, infatti, Mosca subirà qui un calo dei ricavi «di oltre il 40%», principalmente (ma non solo) grazie all’entrata in vigore dell’embargo sul greggio deciso dall’Ue. In pratica si passerà dai circa «330 miliardi di dollari» «raccolti» nel 2022 ai «190 miliardi» previsti nel 2023″, per toccare i «150 miliardi» verso la fine del 2023″. Un livello che lo studio definisce «critico» per l’erario russo.

Le sanzioni, d’altra parte, hanno rattrappito il processo di diversificazione dell’economia varato dal Cremlino consegnandola nuovamente alle dipendenze degli idrocarburi. «Le entrate non legate al petrolio e al gas sono notevolmente inferiori alle aspettative e sono diminuite del 9% su base annua», segnala il rapporto. In pratica il bilancio russo ora si fa «al 50%» con l’Oil&Gas rispetto a una media «del 32% nel 2020-2021». Un rischio, certo, ma con questi prezzi Vladimir Putin incassa fior di quattrini. Gli ultimi dati sull’andamento della bilancia commerciale paiono confermare la resilienza della Russia: la Banca Centrale, in una stima preliminare, indica che il surplus è salito a quasi 167 miliardi di dollari nel periodo gennaio-luglio, rispetto ai 50 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Un fiume di denaro che permette a Putin di parare il colpo, nel breve periodo. Ma se si scruta all’orizzonte, le nubi già si addensano. Se nel 2022 l’economia russa si contrarrà di quasi il 10%, nel 2023 sarà ancora recessione e, stando sia a S&P Global Market Intelligence sia al direttore di Sberbank, potrebbero essere necessari «dieci anni» per riportare il Pil russo al livello del 2021 (un quadro che porterà il rublo «sotto pressione»).

Non si tratta però solo di macroeconomia. Il rapporto evidenzia un crollo dei salari reali (tra 6 e 7%), un boom dei disoccupati (quasi quattro milioni), una corsa agli sportelli nei primi sei mesi dell’anno (ritirati contanti per oltre 21 miliardi di dollari), un esodo di cervelli, specie nel settore informatico (170mila giovani istruiti che hanno voltato le spalle alla madrepatria) e un taglio da parte del governo al bilancio statale di oltre 26 miliardi di dollari da qui al 2025 per salvaguardare la Difesa (ai danni ad esempio della Sanità).

«Le sanzioni – sottolinea una fonte diplomatica statunitense – hanno un effetto cumulativo nel tempo e con la Russia siamo solo all’inizio: con l’Iran ci vollero cinque anni per dare il via ai negoziati sul nucleare». Insomma, sarà una maratona, non uno sprint ai 100 metri.

(di Mattia Bernardo Bagnoli/ANSA).

