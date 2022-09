Universidades de Teherán suspenden clases presenciales tras protestas

Entornointeligente.com /

Hasta el momento, se contabilizan 35 los muertos en las protestas que sacuden el país desde hace ocho días, según medios de comunicación iraníes

Las principales universidades de la capital de Irán, Amir Kabir, Shahid Beheshti o Allame Tabatabaí han sido escenarios de protestas durante esta semana por la muerte de Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por no llevar mal el velo como le exigían .

Por ello las clases fueron suspendidas de forma presencial, optando por la enseñanza online. La medida se comenzó a aplicar el sábado y durará toda la semana.

La semana laboral iraní comienza el sábado y finaliza el miércoles, con el jueves y el viernes como días libres.

En cuanto al número de detenidos, tampoco existen datos oficiales completos, pero solo la provincia de Guilan informó de la detención de 736.

زن، زندگی، آزادی

یکشنبه شب، در تهران همگی بدون حجاب رفتیم ولی تلاش کنیم اعتراضات را به روز بکشانیم، ترس‌ها ریخته.

ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم #مهسا_امینی pic.twitter.com/QPUrlyIu8O

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 26, 2022 Despite a heavy security presence + days of violent repression & internet blackouts, #IranProtests remain ongoing in several cities in Iran including Shiraz + Tehran.

On a street in Tehran tonight, protesters chanted «Death to the dictator!» #OpIran #MahsaAmini

#مهسا_امینی pic.twitter.com/1jrTcYHeJc

— IranHumanRights.org (@ICHRI) September 25, 2022

