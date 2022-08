Universidade Júnior regressou com centenas de alunos portugueses e estrangeiros

Entornointeligente.com /

Quando as inscrições abrem para frequentar a Universidade Júnior da UP, esgotam em poucas horas. Tem sido assim desde 2005, ano em que o programa de verão arrancou. Este ano não foi exceção. Mais de 2500 crianças e jovens participaram, entre os dias 15 e 29 de julho, em atividades que passaram pelas ciências, saúde, artes, línguas ou desporto.

Relacionados educação. Educação. O ano zero da recuperação de aprendizagens

educação. Ministro da Educação quer acabar com modelo «casa às costas» dos professores

educação. Ministro da Educação critica rankings que apenas ordenam escolas por notas

Muitos dos 300 monitores que acompanham os «caloiros» já foram, no passado, alunos da Universidade Júnior. É o caso de Matilde Dinis, de 21 anos, antiga aluna da Júnior em 2018. A jovem estudante de Arquitetura acompanhou agora crianças do 5.º e 6.º anos na atividade «Experimenta o Verão». Os alunos experimentaram atividades diversificadas, que cada dia decorreram numa faculdade da UP diferente, como Engenharia, Medicina Dentária, Arquitetura, entre outras. «Fico surpreendida com a criatividade e a curiosidade das crianças. Ficam muito entusiasmadas com a construção das maquetas e muitas nem querem fazer intervalo», conta ao DN a monitora.

© Rui Oliveira / Global Imagens

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Com pedaços de esferovite na mão, usados para a construção da sua «casa», Matilde Lage, de 11 anos, não consegue apontar que atividade mais gostou de fazer. «Adorei a atividade com as plantas e de aprender grego, mas gostei de tudo e saio daqui mais esperta e com muitos amigos novos», sublinha. Os irmãos mais velhos da menina já participaram na Universidade Júnior e incentivaram a sua inscrição. Matilde já sabe que quer «regressar no próximo ano», tal como os irmãos fizeram. «Quero aprender mais coisas da próxima vez e reencontrar os amigos que fiz agora, como o Tomás, a Leonor, a Isabel e o Martim», conta. Miguel Dias, de 11 anos, também veio à Universidade Júnior após a irmã mais velha ter frequentado o programa. Da experiência salienta a «diversão e aprender coisas novas. Foi a primeira vez que vim e estou a adorar. Gostei da atividade de arquitetura, porque nunca tinha construído uma maqueta e ganhei mais noção do espaço e da dificuldade para se fazer uma casa bonita. Fiz muitos amigos também e estou a adorar a experiência», avança.

As monitoras Luana Santos e Camila Sehn acompanharam os «caloiros» do 9.º ao 12.º anos na atividade «A tua ideia, o teu projeto», também ligada à arquitetura. Aqui, os estudantes trabalham em grupo na construção de um prédio, onde cada um fica responsável por um piso. «Muitos dos participantes já tinham gosto pela área de arquitetura e todos ficam entusiasmados na construção da maqueta», explicam as monitoras. Foi esse gosto e vontade de ser arquiteto que levou Rodrigo Coimbra, de 15 anos, a deslocar-se de Lagos, no Algarve, para participar na Universidade Júnior da UP. A inscrição surgiu por aconselhamento do psicólogo da escola e do irmão mais velho, antigo aluno da Júnior. «Vim de propósito porque queria experimentar e saber se é mesmo arquitetura que quero seguir», explica, adiantando já ter certezas quanto ao futuro. «Quero ser arquiteto. Não estava à espera de ter tanto jeito. Foi a primeira vez que vim e a primeira vez que fiquei longe de casa, mas valeu muito a pena e quero voltar no próximo ano», afirma.

© Rui Oliveira / Global Imagens

Sob o olhar atento da monitora Sara Silva, uma jovem licenciada em Bioquímica, alunos dos 5.º e 6.º anos participaram na atividade «Uma aventura no Laboratório de Química», onde fizeram inúmeras experiências. «Fazemos experiências de eletricidade e eletroquímica. As crianças fazem pilhas e baterias com limões e batatas e é bem visível o entusiasmo. Querem reproduzir em casa para mostrar aos pais e irmãos», informa. Para Sara Silva, «o mais importante é divertirem-se». «Estou a adorar ser monitora e a ver o quão interessadas as crianças estão nesta área. Tem sido muito gratificante», sublinha. Francisca Silva, 11 anos, estava ansiosa pelo dia da atividade no laboratório, porque quer ser cientista. «Era mesmo o que eu estava à espera. Fiquei surpreendida por poder fazer experiências com coisas como uma batata. Queria aprender coisas de mais velhos e sentir o que era andar na universidade, e adorei tudo. Quero voltar e sei que quero ser universitária no futuro», relata.

© Rui Oliveira / Global Imagens

Luís Calejo, 12 anos, partilha o mesmo entusiasmo e já pensa nas notas que precisa de ter para «entrar na universidade». «Queria saber como era o ambiente universitário e fiquei surpreendido porque achei que era mais rigoroso», explica. Luís já escolheu Física e Química como carreira de futuro e esta experiência na Universidade Júnior «foi a confirmação» do caminho que já queria seguir.

Raul Santos, diretor de Comunicação e Imagem da UP, aponta a ajuda nas escolhas de futuro como uma das muitas vantagens da frequência da Universidade Júnior. «Alguns alunos mais velhos inscrevem-se para saber se devem ou não seguir determinada área. Há casos em que, após a experiência, percebem que não é bem o que pensavam, o que permite escolhas futuras mais consistentes e evita as desistências de cursos superiores no 1.º ano.» Este ano, conta, a Universidade Júnior ainda não voltou totalmente ao que era antes da pandemia. Isto porque apenas abriu na última quinzena de julho e não o mês inteiro, como era costume.

«Tivemos no Superior um calendário escolar que terminou mais tarde e tínhamos faculdades que não tinham disponibilidade para a primeira quinzena», conta.

Havia seis mil inscrições em pré-pandemia, um número inferior à edição deste ano. «O nosso grande desafio será regressar ao normal no próximo ano. Nesta edição, muitos não conseguiram inscrever-se por falta de vagas», diz. Segundo o responsável, desde o arranque do programa, em 2005, a Júnior tem vindo a crescer «em capacidade e em número de atividades. É o maior e mais antigo projeto com jovens e crianças criado numa universidade portuguesa», sublinha.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com