Universidad San Marcos: estamos cumpliendo la ley de la autonomía universitaria

Señaló que una acción de amparo judicial no puede detener esa norma que ha sido aprobada por el Congreso de la República. «Estamos cumpliendo la ley de la autonomía universitaria que se emitió el 21 de julio, nos dieron 30 días para poder convocar a los representantes ante la Sunedu. Deben ser dos docentes para ser miembros. Son dos docentes que han salido representando a las universidades públicas», dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR). Jeri Ramón Ruffner precisó que la elección de representantes universitarios ante la Sunedu fue convocada la semana pasada. «Se convocó a la casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos dando cumplimiento a esta ley, ya que la convocatoria tenía que ser por la universidad más antigua, en este caso San Marcos, la Decana de América», indicó. La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos destacó que la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales también ha elegido a su representante. «Yo voy a cumplir el debido proceso, el día lunes a primera hora se dará esta elección, para que tomen conocimiento y bueno ya las autoridades pertinentes verán que día toman el control o entran también a trabajar con la Sunedu, al igual que la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales, que también se llevó a cabo la elección», afirmó. «Las leyes se han hecho para cumplirlas. Hablamos de dos representantes de las universidades públicas y ahora estamos hablando también que hay un representante de la Junta de Decanos de los Colegios Profesionales. Ahorita hay tres representantes elegidos democráticamente. Creo que eso es muy importante», agregó. Jeri Ramón Ruffner señaló que cada institución enviará su oficio a los entes correspondientes y debe aplicarse su incorporación, para que ellos puedan empezar también a definir los lineamientos de la Sunedu, bajo los nuevos esquemas de continuar con la evaluación de calidad. «No hay ningún rector, se ha dicho que vuelve la Asamblea Nacional de Rectores y simplemente son profesores que cumplen los requisitos de acuerdo a los estándares», sostuvo. Denunció que la Sunedu ha enviado a todos los rectores de las universidades públicas una amenaza de destitución por convocar a la elección de representantes universitarios ante la Sunedu. «Nos coacciona para no presentarnos a esta elección y nos dice incluso que nos van a destituir como rectores», declaró. «Nosotros hemos sido elegidos democráticamente y para llegar al rectorado nos ha costado lágrimas, sudor y sangre. Entonces no nos puede asustar de que la Sunedu nos diga que nos van a destituir, porque estoy cumpliendo la ley. Eso es un abuso de autoridad y justamente estamos presentando también la denuncia por abuso de autoridad», añadió. Expresó que la política que debe seguir la Sunedu es seguir supervisando la calidad, pero no teniendo injerencia en la parte administrativa de las universidades como lo ha estado haciendo hasta ahora. «Si la Sunedu no quiere autorizar que se abra una escuela, que se abra una maestría, simplemente la rechaza y ha llegado al extremo incluso de sancionar a las universidades y se ha convertido peor que la Sunat», observó. Más en Andina: ??El @MEF_Peru transfiere S/ 122.9 millones para financiar el fortalecimiento de la atención integral del cáncer en el país. ?? https://t.co/w5whva9bP8 pic.twitter.com/hYN8X974KS

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 20, 2022 (FIN) NDP/CNA Publicado: 20/8/2022

