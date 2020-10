Universidad Católica vs. U de Chile EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver la Primera División chilena?

Entornointeligente.com /

U Católica vs. U de Chile EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 13 de la Primera División chilena 2020 este domingo 4 de octubre. Podrás seguir la transmisión por internet por el canal de TV: CDF a partir de las 14.00 horas (horario de Chile) y 12.00 horas de Perú en el Estadio San Carlos de Apoquindo (Santiago). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del U Católica vs. U de Chile EN VIVO GRATIS gracias a la señal de CDF . En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de la U Católica y U de Chile , goles, incidencias de los futbolistas y más.

PUEDES VER: U. Católica vs. U. de Chile EN VIVO: horario y canales del clásico por la fecha 13 del campeonato chileno Este domingo, Universidad de Chile y Universidad Católica protagonizarán una nueva edición del ‘Clásico Universitario’. Los azules llegan golpeados al duelo contra la U Católica debido a que tropezó, sorpresivamente, ante su par de Unión Española (1-3).

Por su parte, los cruzados también llegan tocados. El actual líder del campeonato chileno necesitaba sumar en su visita al Gremio por Copa Libertadores, pero perdió 2-0 y solo podrá pelear por un cupo a la Sudamericana.

PUEDES VER: Lazio vs. Inter de Milán EN VIVO: Hora, canal y cómo ver el duelo por la Serie A U Católica vs. U de Chile: ficha del partido Partido U Católica vs. U de Chile ¿Cuándo juegan? Domingo 4 de octubre ¿Dónde? Estadio San Carlos de Apoquindo (Santiago de Chile) ¿A qué hora? 14.00 horas de Chile/ 12.00 horas de Perú ¿En qué canal? CDF Premium ¿A qué hora es el clásico U Católica vs. U de Chile EN VIVO? Si quieres saber el horario del partido entre U Católica vs. U de Chile EN VIVO por la jornada 13 de la Primera División de Chile , aquí lo precisamos de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 12:00 p. m. México: 12:00 p. m. Ecuador: 12:00 p. m. Estados Unidos (Los Ángeles): 1:00 p. m. Estados Unidos (Texas): 12:00 p. m. Estados Unidos (Miami): 12:00 p. m. Colombia: 12:00 p. m. Argentina: 2:00 p. m. Uruguay: 2:00 p. m. Paraguay: 1:00 p. m. Chile: 2:00 p. m. ¿Dónde ver el clásico U Católica vs. U de Chile EN VIVO? Para ser testigo de esta emocionante contienda entre U Católica vs. U de Chile EN VIVO , deberás sintonizar el canal:

Chile: CDF HD, CDF Premium

Internacional: Bet365

Fútbol chileno, últimas noticias: Colo Colo cayó 1-0 ante Huachipato por la Primera División de Chile U. Católica vs. U. de Chile EN VIVO: horario y canales del clásico por la fecha 13 del campeonato chileno Universidad Católica empató con Everton por 2-2 y se mantiene líder en la Primera División de Chile Newsletter Deportes LR Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.

Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com