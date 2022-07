Universal Music Group adquiere el catálogo de Frank Zappa

Entornointeligente.com /

El catálogo musical de Frank Zappa fue adquirido por Universal Music . Una de las tres grandes compañías discográficas serán los propietarios de todo el catálogo que Frank Zappa lanzó en sus más de tres décadas de carrera musical, desde su debut con The Mothers of Invention hasta su muerte en 1992. También serán los encargados de preservar la bóveda con las grabaciones de Zappa que quedaron registradas, pero que hasta la fecha se encuentran inéditas.

Universal Music Group será con este acuerdo el propietario de canciones como » Watermelon in Easter Hay «, » Peaches en Regalia «, » Camarillo Brillo «, y de los álbumes Freak Out! , We’re Only In it for the Money , Hot Rats , 200 Motels , Joe’s Garage , Zoot Allures , entre muchos otros. Aunque los términos del acuerdo no fueron divulgados, Universal Music Group habría pagado entre 25 y 30 millones de dólares por el catálogo, de acuerdo con cálculos de Billboard . El catálogo completo de Zappa abarca los 60 discos editados durante su carrera, además de las grabaciones editadas de manera póstuma, que ascienden a 122 discos en total.

Frank Zappa fue uno de los músicos más prolíficos del Siglo XX y su obra es muy vasta y se dispersa en muchas direcciones musicales (desde el álbum conceptual, Joe’s Garage , o sus colaboraciones con el compositor Pierre Boulez ). Zappa saltó a la escena musical en 1966 junto con The Mothers of Invention en el álbum Freak Out! , editado por la legendaria disquera de jazz Verve Records. En el disco se mezclaban los sonidos del R&B, la rebeldía de los Rolling Stones y sus riffs, el doo wop con la música concreta. Era un disco adelantado a su tiempo.

Zappa reflejaba la turbulencia y psicosis que se vivía durante los años sesenta en Estados Unidos: era un país sumergido en la guerra, la violencia de los movimientos sociales y la experimentación psicodélica.

Entre 1966 y hasta su muerte a los 52 años en 1992, a causa de cáncer de próstata, Zappa editó 62 álbumes de estudio tanto en solitario como con The Mothers of Invention . De manera póstuma se han lanzado hasta la fecha otros 60 álbumes y en la mítica bóveda todavía quedan muchos tesoros escondidos. Una parte del archivo de Zappa fue digitalizado con ayuda del cineasta Alex Winter , y cuyo material utilizó para su documental estrenado en 2020 .

Zappa se dedicó a grabar y conservar todas sus presentaciones y grabaciones en el estudio. No importaba si era una sesión o un «palomazo», la cinta siempre estaba corriendo. Así como la bóveda de Prince en Paisley Park , la bóveda de Zappa alberga alrededor de 1,000 horas de archivos en video y grabaciones que en su mayoría no han sido publicadas.

La familia Zappa, que incluye a su viuda, Gail, y sus hijos: Moon, Dweezil, Ahmet y Diva, quienes se han encargado de administrar el catálogo, han dicho que el acuerdo los ayudará a preservar el legado musical de Zappa así como explorar nuevos horizontes.

Las noticias sobre las ventas de catálogo por parte de artistas considerados «de legado» ya no son nuevas y son parte del nuevo panorama sobre cómo se administrarán las obras de nuestros músicos favoritos en el futuro cuando ellos ya no estén en el plano terrenal. El acuerdo garantiza que seguiremos recibiendo nuevos lanzamientos «inéditos» de Zappa cada tanto tiempo y también seguramente lo veremos en otros medios virtuales.

Además de ser los propietarios del nombre y sus parecidos, Universal también podrá explotar la imagen, la marca de Zappa y el icónico bigote en mercancía, experiencias interactivas (como el holograma que ha sido llevado de gira), así como Tokens no fungibles ( NFT ), proyectos en la Web3 y potencialmente hacia el Metaverso .

El acuerdo permitirá a Universal Music seguir adelante con sus planes de incursionar en el terreno de los NFT, y las experiencias virtuales, como parte de la asociación con Curio , que anunció a principios de este 2022. Así que con esto podemos imaginarnos que pronto veremos un NFT diseñado para sus obsesivos coleccionistas de Zappa, una nueva ola de reediciones de su obra clásica o un concierto de su holograma en el Metaverso.

Así como el título del álbum de 1968 de The Mothers of Invention en el que parodian a The Beatles, Frank Zappa nos sigue recordando que en la industria musical sólo estamos aquí por el dinero.

