UNIVERSAL+ LLEGA A VENEZUELA CON ESTRENOS EXCLUSIVOS

Entornointeligente.com /

es el nuevo paquete de canales Premium, que cuenta con miles de horas de contenido On Demand de NBCUniversal en Latinoamérica, llega al país en exclusiva a través de Simpletv; la plataforma de televisión paga que brinda a los venezolanos la mejor programación deportiva, cientos de aventuras y todo un mundo de diversión.

Los suscriptores tendrán la oportunidad de acceder a la espectacular oferta de canales Premium hospedados en cinco marcas: Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Comedy, Universal Crime y Universal Reality , todos ellos con producciones exclusivas de alta calidad, sin cortes comerciales y programación para todos los gustos. Simpletv ofrecerá un freeview de este paquete para todos los planes, del 09 al 12 de septiembre de 2022 y desde el 15 de septiembre estará disponible el acceso a su plataforma online.

La plataforma presenta series de éxito en exclusiva como La Brea, La Vuelta al Mundo en 80 días, La Isla de la Fantasía , Angelyne, Evil y la llegada de nuevas series como Quantum Leap , From , Ghosts y la nueva temporada de la aclamada Billions , además de la oportunidad de hacer maratones de series de culto como The Office , y películas taquilleras de Hollywood. Universal + también ofrece realities adictivos, como toda la franquicia de Below Deck , y lo mejor de Real Housewives y Top Chef . Este mes, se estrenará en exclusiva la nueva temporada de The Voice (E.U).

Con solo contactar a Simpletv a través de Simpaty o www.simpletv.com.ve para su contratación, Universal + complementará la programación mientras une a toda la familia venezolana con el más notable contenido:

Universal Premiere ( 571 Este, 1571 Este HD, 576 Oeste, 1576 Oeste HD): Este canal es el indicado para los amantes de las series. Producciones americanas nunca antes vistas en América Latina se encuentran disponibles en todo momento. Además, cada mes suman series de estreno y nuevas temporadas como La Vuelta al Mundo en 80 Días, La Isla de la Fantasía , La Brea , Evil, Dan Brown’s The Lost Symbol, Coyote, SurrealEstate, The Newsreader, Family Law, Cardinal, Devils, Imposters y Monsterland y próximamente Billions .

Universal Cinema ( 572, 1572 HD) : Películas y más películas en un solo lugar. Los fanáticos del cine encontrarán un canal dedicado a las cintas de los estudios Universal . Estrenos de Hollywood, nuevos clásicos, películas animadas, acción, suspenso y drama sin cortes comerciales, en HD, en idioma original con subtítulos o doblado al español.

Universal Crime ( 574 Este, 1574 Este HD, 577 Oeste, 1577 Oeste HD) : Los adeptos a las historias de crimen y misterio sacarán el detective que llevan dentro. Esta señal ofrece producciones del género nunca antes vistas en Latinoamérica como A Sangre Fría (con Ice T como anfitrión), Deadly Cults , Enterrados Bajo el Jardín , License to Kill y Super Heists y nuevos episodios de Un Motivo para Matar S2 y Matar Me Hizo Famoso S6 .

Universal Comedy ( 573, 1573 HD) : Diversión garantizada en este canal de Universal + . Aquí se encuentran producciones como Sr. Alcalde (con Ted Danson), Rutherford Falls: Un Pueblo sin Dueños , The Odd Couple (Con Matthew Perry), The Unicorn, Upright y exitosas series de culto con sus temporada completas como 30 Rock , The office , The Millers , Un Hombre, Un Plan y The Mindy Project , sin olvidar nuevas producciones como la aclamada comedia Ghosts .

Universal Reality ( 575, 1575 HD) : Una mirada a la realidad, las vidas íntimas y producciones televisivas sin necesidad de guion se hacen presentes en esta señal de Universal +. Aquí encontrarán programas que se han convertido en clásicos como Top Chef , Project Runway , Million Dollar Listing (New York y Los Ángeles), la franquicia Below Deck, Backyard Envy, Celebrity Game Face , acompañados de los nuevos estrenos de agosto entre los que destacan Listing Impossible, The Real Housewives of Miami , así como nuevos episodios de la octava temporada de La Familia Chrisley .

LINK ORIGINAL: Notaoficial

Entornointeligente.com